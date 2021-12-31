» » Мамонтам добавляют пять тысяч лет жизни

Мамонтам добавляют пять тысяч лет жизни

В Канаде нашли мамонтовую ДНК возрастом пять тысяч лет.

Раньше считалось, что мамонты вымерли около 10–12 тыс. лет назад, причём вымерли довольно быстро. О причинах до сих пор спорят, кто-то говорит, что тут преимущественно постарались люди (из-за которых исчезли не только мамонты, но и вся так называемая мегафауна), кто-то говорит, что люди, конечно, были прекрасными охотниками, но винить в вымирании мамонтов следует прежде всего климат. Одна из последних работ на эту тему была опубликована в конце октября в журнале Nature: в ней говорилось, что из-за потепления, случившегося около 12 тыс. лет назад, почва стала слишком влажной, и мамонтам стало не хватать привычных растений для еды.

Мамонтам добавляют пять тысяч лет жизни
(Иллюстрация: auntspray / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Но в той же самой статье говорилось и то, что кое-где — например, на острове Врангеля — мамонты жили ещё не одну тысячу лет, то есть во времени они вполне могли застать первые египетские пирамиды. Несколько лет назад то же самое писали о мамонтах с острова Св. Павла, что рядом с Аляской — здесь они исчезли около 5600 лет назад. То есть, очевидно, говоря про вымирание мамонтов 10–12 тыс. лет назад, нужно делать уточнение, что тогда вымерла основная их масса.

Впрочем, может быть, тогда вымерла не такая уж и масса. В свежей статье в Nature сотрудники Университета Макмастера и Университета Альберты пишут о мамонтах с территории Юкон — здесь они тоже прожили ещё около 5 тыс. лет после своего «официального» вымирания. Этих мамонтов, как и мамонтов с острова Врангеля, нашли по ДНК. Мамонты, как и все живые существа, постоянно теряли огромное количество клеток вместе с клеточной ДНК. Разумеется, большая часть сброшенной органики разлагалась микроорганизмами, но какая-то часть её оставалась погребённой в почве. Сейчас эту ДНК научились извлекать из доисторических археологических пластов так, что её можно прочесть, не перепутав с другой ДНК.

И вот в археологических слоях возрастом пять тысяч лет исследователи обнаружили ДНК шерстистых мамонтов и лошадей. Юкон — это, если что, совсем не остров, то есть около пяти тысяч лет назад мамонты ходили и по материку. Может быть, в будущем удастся найти и пятитысячелетние мамонтовые кости, хотя если учесть, что они тогда всё-таки уже вымирали, их останки того времени должны быть крайне редки. Кстати говоря, считается, что американские лошади исчезли также около 12 тыс. лет назад, и появились снова только уже в качестве домашних животных. Возможно, что анализ доисторической ДНК из почвы заставит сдвинуть сроки вымирания и других древних зверей.

31 декабрь 2021 /
Пророчества
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
В Канаде нашли древнейшее животное
Пророчества

В Канаде нашли древнейшее животное

В доисторических минеральных отложениях возрастом 890 миллионов лет нашли следы, похожие на скелет туалетной губки.
Люди начали употреблять молоко до того, как научились его переваривать
Пророчества

Люди начали употреблять молоко до того, как научились его переваривать

На зубах древних африканцев нашли молочные белки.
Следы древнейших животных оказались следами водорослей
Пророчества

Следы древнейших животных оказались следами водорослей

Молекулы водорослей Криогения со временем стали похожи на молекулы губок.
Обнаруженные останки предков человека меняют наше представление об эволюции Homo Sapiens
Пророчества

Обнаруженные останки предков человека меняют наше представление об эволюции Homo Sapiens

В Индонезии обнаружены останки Homo erectus — человека прямоходящего. Считается, что Homo erectus вымерли до того, как эволюционировали современные люди. Исследователи полагают, что результаты,
Люди жили в Америке уже 130 000 лет назад?
Пророчества

Люди жили в Америке уже 130 000 лет назад?

Американские археологи сообщили о сенсационной находке, которая указывает на возможное присутствие людей в Америке уже 130 000 лет назад. Таковы результаты радиометрического датирования костей
Новая находка поведала о древнем мегацунами
Пророчества

Новая находка поведала о древнем мегацунами

Джеймс Гофф из Университета Нового Южного Уэльса, и его коллеги по международной группе ученых, изучили человеческий череп, найденный на северном побережье Папуа-Новой Гвинеи около 85 лет назад, и
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Мошенник по имени МикеланджелоОкаменелое существо, найденное на юге Чили, имеет странное сочетание черт двух динозавровУдалось увидеть, как в мозжечке личинок данио-рерио строятся модели взаимодействия тела с внешним миромРаскопки древнего китайского города5 опасностей, которые угрожают человеку в открытом космосеДревние уроки прямохожденияДНК мутирует в невесомостиМогут ли Q-balls объяснить наше существование?


Свежие Статьи
Чем нам запомнился 2021 год?

Чем нам запомнился 2021 год?

Итоги года в биологии и медицине

Итоги года в биологии и медицине

Врождённый иммунитет защищает виды от эпидемий

Врождённый иммунитет защищает виды от эпидемий

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+