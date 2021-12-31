Мамонтам добавляют пять тысяч лет жизни

В Канаде нашли мамонтовую ДНК возрастом пять тысяч лет.

Раньше считалось, что мамонты вымерли около 10–12 тыс. лет назад, причём вымерли довольно быстро. О причинах до сих пор спорят, кто-то говорит, что тут преимущественно постарались люди (из-за которых исчезли не только мамонты, но и вся так называемая мегафауна), кто-то говорит, что люди, конечно, были прекрасными охотниками, но винить в вымирании мамонтов следует прежде всего климат . Одна из последних работ на эту тему была опубликована в конце октября в журнале Nature: в ней говорилось, что из-за потепления, случившегося около 12 тыс. лет назад, почва стала слишком влажной, и мамонтам стало не хватать привычных растений для еды.

Но в той же самой статье говорилось и то, что кое-где — например, на острове Врангеля — мамонты жили ещё не одну тысячу лет, то есть во времени они вполне могли застать первые египетские пирамиды. Несколько лет назад то же самое писали о мамонтах с острова Св. Павла, что рядом с Аляской — здесь они исчезли около 5600 лет назад. То есть, очевидно, говоря про вымирание мамонтов 10–12 тыс. лет назад, нужно делать уточнение, что тогда вымерла основная их масса.

Впрочем, может быть, тогда вымерла не такая уж и масса. В свежей статье в Nature сотрудники Университета Макмастера и Университета Альберты пишут о мамонтах с территории Юкон — здесь они тоже прожили ещё около 5 тыс. лет после своего «официального» вымирания. Этих мамонтов, как и мамонтов с острова Врангеля, нашли по ДНК. Мамонты, как и все живые существа, постоянно теряли огромное количество клеток вместе с клеточной ДНК. Разумеется, большая часть сброшенной органики разлагалась микроорганизмами, но какая-то часть её оставалась погребённой в почве. Сейчас эту ДНК научились извлекать из доисторических археологических пластов так, что её можно прочесть, не перепутав с другой ДНК.

И вот в археологических слоях возрастом пять тысяч лет исследователи обнаружили ДНК шерстистых мамонтов и лошадей. Юкон — это, если что, совсем не остров, то есть около пяти тысяч лет назад мамонты ходили и по материку. Может быть, в будущем удастся найти и пятитысячелетние мамонтовые кости, хотя если учесть, что они тогда всё-таки уже вымирали, их останки того времени должны быть крайне редки. Кстати говоря, считается, что американские лошади исчезли также около 12 тыс. лет назад, и появились снова только уже в качестве домашних животных. Возможно, что анализ доисторической ДНК из почвы заставит сдвинуть сроки вымирания и других древних зверей.