«Спортивная» кровь идёт на пользу ленивому мозгу

Благодаря физическим упражнениям в крови появляется антивоспалительный белок, улучшающий память .

Физические упражнения идут на пользу не только мускулам, но и мозгу — это уже стало общим мнением. Мы не раз рассказывали, какая именно польза бывает мозгу оттого, что мы бегаем, прыгаем, ездим на велосипеде, занимаемся каким-нибудь фитнесом, на худой конец, просто регулярно и подолгу ходим. Легко представить механизм, который тут срабатывает: из-за физических упражнений усиливается кровоток в мозге, так что он получает больше кислорода и питательных веществ; кроме того, мышцы выделяют кое-какие вещества, которые добираются до мозга и определённым образом на него влияют. Всё может происходить и немного иначе: например, благодаря спорту в крови повышается уровень одного из ферментов печени, который помогает мозгу лучше работать.

Но, так или иначе, стимулирующие мозг вещества идут к нему по крови. Значит ли это, что если перелить кровь со спортивными стимуляторами тому, кто ведёт сидячий образ жизни, его мозг заработает лучше — хотя никаким спортом он не занимался? Именно такой эксперимент поставили сотрудники Гарвардского университета: они сажали мышей в беличье колесо, где они пробегали около 10 км за ночь, и через 28 дней переливали плазму крови от бегавших мышей тем, которые провели те же 28 дней без таких активных упражнений. Плазму вводили не один раз, а каждые три дня в течение ещё 28 дней. Для сравнения некоторым мышам вводили плазму крови от таких же, как они, обычных, неспортивных индивидуумов.

В статье в Nature говорится, что после переливания «спортивной» плазмы у мышей улучшалась память . Их запускали в водяной лабиринт, где они должны были добраться до плавучей платформы, причём не просто добраться, но и запомнить на будущее, как до неё плыть. Те, кто получал «спортивную» кровь (точнее, плазму), тратили на поиски на треть меньше времени, чем те, которые получали обычную, «неспортивную» кровь.

Анализ генетической активности в мозге показал, что «спортивная» кровь подавляет работу целого ряда генов, стимулирующих воспаление. Нейроны плохо реагируют на воспаление, что сказывается на когнитивных функциях — тому есть масса экспериментальных подтверждений, и это ещё одно. Авторам работы удалось также выяснить, что спустя месяц с физическими упражнениями в крови у мышей повышался уровень четырёх белков, в той или иной степени связанных с иммунитетом и воспалительной реакцией. По очереди удаляя их из крови, исследователи обнаружили, что один из четырёх белков, под названием кластерин, сильнее всего подавляет воспаление в мозге.

При этом следует иметь в виду, что кластерин не единственная молекула, которая может улучшить память и другие когнитивные функции. Работа мозга зависит не только от того, тлеет ли в нём какое-нибудь воспаление или нет, и благодаря тому же спорту в крови появляется целый ряд разнообразных мозгостимулирующих соединений. Возможно, в будущем удастся создать молекулярный коктейль из «спортивных» (и не только) молекул, который будет помогать мозгу работать. Но до той поры лучше стимулировать мозг более традиционными средствами, вроде регулярных физических упражнений.