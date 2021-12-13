Борьба с коронавирусом начинается с носа

Клетки носового эпителия могут стать хорошей защитой от COVID-19, если будут вовремя включать антивирусную защиту.

Хотя коронавирус SARS-CoV-2 сильнее всего бьёт по лёгким, сначала он попадает в нос, и пресловутая потеря обоняния — один из первых и наиболее распространённых признаков инфекции COVID-19. Клетки эпителия носовой полости служат коронавирусу чем-то вроде перевалочного пункта: в них он живёт и размножается какое-то время, отправляясь из них дальше, в нижние дыхательные пути и в лёгкие.

Но любая клетка чувствует, когда в неё проникает вирус , и включает соответствующие защитные реакции: во-первых, она старается подавить размножение вируса в самой себе, а во-вторых, оповещает окружающих (и иммунные клетки в том числе), что в организме появилась инфекция. Сотрудники Университета Ньюкасла решили детальнее изучить, что происходит в клетках носового эпителия, когда в них проникает SARS-CoV-2. Они экспериментировали с клетками, которые брали у людей и растили в лабораторных условиях в виде клеточной культуры. Влияние вируса оценивали как на уровне клеточной массы, так и на уровне отдельных клеток, анализируя в них активность генов.

В целом все вирусы стараются сделать так, чтобы заражённые клетки начали бить тревогу как можно позже. SARS-CoV-2 поступает здесь так же, как вирус гриппа или другие респираторные вирусы — все они оттягивают запуск защитных реакций. Однако у SARS-CoV-2 это получается лучше: в статье в Nature Communications исследователи пишут, что иммунный ответ у клеток носового эпителия на заражение коронавирусом срабатывал позже, чем на заражение тем же гриппом. То есть коронавирус умеет создать себе большую фору.

В то же время, когда защита всё-таки срабатывала, клетки носового эпителия заметно подавляли размножение вируса. Противовирусная защита начиналась с включения генов интерферонов первого и третьего типа, эти интерфероны включали другие гены, которые, в свою очередь, подавляли размножение вируса и помогали оповестить об опасности соседние клетки. И что самое главное, когда клетки обрабатывали интерферонами, полученными биотехнологическим путём, размножение вируса тоже удавалось подавить, причём настолько, что вирус не успевал нанести клеточной культуре сколько-нибудь сильного ущерба.

Тут сам собой напрашивается вывод, что если при первом подозрении на коронавирус обработать нос лекарственными интерферонами (только не любыми интерферонами, а определёнными разновидностями), то серьёзной болезни можно избежать. Но эксперименты с интерферонами ставили на клетках, и полученные результаты нужно проверить на настоящих носах настоящих больных.