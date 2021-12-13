» » Почему толстеют те, кто бросил курить

Почему толстеют те, кто бросил курить

Табачный дым влияет на кишечных бактерий так, что без дыма они заставляют организм накапливать лишние калории.

Курение, конечно, вредит здоровью, но как быть с тем, что у бросивших курить порой нарастает лишний вес? Дело даже не в том, что они начинают как-то особенно много есть — едят они столько же, сколько и раньше, но талия почему-то стремительно исчезает. Есть даже такие, которые и курить-то начинают в расчёте похудеть. Неприятную закономерность между бросанием курить и лишним весом заметили на самом деле давно, но до сих пор никто не брался объяснить, в чём здесь дело.

Почему толстеют те, кто бросил курить
(фото: EdZbarzhyvetsky / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

А дело, видимо, в кишечной микрофлоре — во всяком случае, именно к такому выводу пришли сотрудники Вейцманновского института. Правда, сразу стоит сказать, что эксперименты они ставили на мышах, которых заставляли регулярно дышать табачным дымом. Даже если таких «курящих» мышей держали на диете, богатой жирами и сахаром, они не толстели. Но они начинали толстеть, если переставали вдыхать дым от сигарет. Исследователи дали «курящим» мышам антибиотики широко спектра действия, чтобы убить их кишечную микрофлору — и тогда мыши, лишённые табачного дыма, переставали набирать лишний вес (или, во всяком случае, набирали его не слишком сильно), вне зависимости от того, что они ели.

Чтобы убедиться, что дело действительно в микрофлоре, исследователи пересаживали бактерии от «курящих» или «бросивших курить» мышей к тем, у кого никакой микрофлоры не было. Безбактериальные мыши толстели, получая микрофлору как от «курящих», так и от «бросивших курить». Но безбактериальные мыши ведь и табачным дымом не дышали. Очевидно, какие-то вещества из табачного дыма, попадая в кровь, добираются до кишечника и здесь определённым образом влияют на микрофлору. Как известно, обмен веществ чрезвычайно сильно зависит от микрофлоры. «Табачная» микрофлора не даёт накапливаться лишним калориям, но, если табачный дым исчезает, та же «табачная» микрофлора начинает работать на лишний вес.

В статье в Nature описаны два вещества, которые, по-видимому, отвечают за метаболические перестройки у тех, кто бросил курить. Первое вещество — диметилглицин, который образуется при переработке холина. Уровень диметилглицина рос у «курящих» мышей; если его давали «курящим» мышам без микрофлоры, они начинали толстеть, как только «бросали курить» — диметилглицин срабатывал даже без бактерий. Если «курящим» мышам давали корм с пониженным содержанием холина, они не толстели, когда их лишали табачного дыма — из-за отсутствия холина уровень диметилглицин оставался у них низким.

Со вторым веществом, ацетилглицином, всё было наоборот: его было мало у «курящих» мышей и у тех, кто бросил «курить», при этом ацетилглицина было много у тех, кого лишали микрофлоры. Если ацетилглицин специально давали «бросившим курить» мышам, лишний вес они не набирали. С помощью диметилглицина и ацетилглицина можно было управлять весом даже у тех мышей, которые никогда не сталкивались с табачным дымом: из-за диметилглицина мыши толстели, а ацетилглицин заставлял их сбросить вес.

Исследователи не ограничились одними мышами, они также сравнили микрофлору почти у сотни курящих и некурящих людей. Табачные изменения в микрофлоре и в продуктах метаболизма у курящих людей оказались схожи с изменениями, которые происходили у «курящих» мышей: у людей, в частности, повышался уровень диметилглицина и его производных. Но, как бы то ни было, всё равно результаты, полученные на мышах, нужно проверить на людях: всё-таки люди и курят иначе, и у микрофлоры человеческой есть свои особенности. Если же окажется, что у нас дела обстоят точно так же, можно будет подумать, как защитить бросающих курить от лишнего веса — с помощью бактериальных препаратов, или с помощью ацетилглицина, или с помощью ещё каких-нибудь диетических ухищрений.

13 декабрь 2021 /
Пророчества
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Кишечные бактерии влияют на сон
Пророчества

Кишечные бактерии влияют на сон

Без кишечных бактерий мозгу начинает не хватать нейромедиаторов, управляющих сном.
Мозг защищается от микробов кишечным иммунитетом
Пророчества

Мозг защищается от микробов кишечным иммунитетом

Иммунные клетки, боровшиеся с микробами в кишечнике, отправляются в мозг, чтобы и там отразить микробную атаку.
Волосы боятся стресса
Пророчества

Волосы боятся стресса

Стрессовый гормон подавляет активность стволовых волосяных клеток, так что на смену выпавшим волосам ничего нового не вырастает.
Спорт помогает бороться с раком
Пророчества

Спорт помогает бороться с раком

Физические упражнения повышают активность иммунных клеток, истребляющих клетки опухолей.
Почему кишечный иммунитет начинает бороться с обычной едой
Пророчества

Почему кишечный иммунитет начинает бороться с обычной едой

Перенесённые бактериальные инфекции делают кишечный иммунитет подозрительным по отношению к безобидным веществам.
Мозжечок помогает переваривать спирт
Пророчества

Мозжечок помогает переваривать спирт

Вспомогательные клетки нервной системы, сидящие в мозжечке, наравне с печенью превращают уксусный альдегид в уксусную кислоту.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Самый большой клад золотых монет в Великобритании«Оргонный накопитель» Вильгельма РайхаТайны космоса: вселенская панспермия?Насыпь в крепостьРечь и орудийная деятельность контролируются единым центром в базальных ядрахОкаменелое существо, найденное на юге Чили, имеет странное сочетание черт двух динозавровКарантинный бунт в Севастополе в 1830 г.Бокал русалки


Свежие Статьи
Почему нейроны такие прожорливые

Почему нейроны такие прожорливые

Жир помогает иммунитету бороться с инфекциями

Жир помогает иммунитету бороться с инфекциями

«Спортивная» кровь идёт на пользу ленивому мозгу

«Спортивная» кровь идёт на пользу ленивому мозгу

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+