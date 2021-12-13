Дневная еда против ночных смен

Тем, кто работает по ночам, принимать пищу лучше всё-таки днём — так они сохранят нормальный уровень глюкозы в крови.

Трудно сказать, что в нашей физиологии не подчиняется суточным ритмам: активность множества генов в зависимости от времени суток, иммунные реакции меняются тоже в зависимости от времени суток, и обмен веществ, а уж про чередование сна и бодрствования можно и не говорить. Но биологические часы — это всё-таки не электрический выключатель, мы им вполне успешно сопротивляемся. Мы можем лечь спать в два, в три ночи, а то и вообще всю ночь прободрствовать, хотя глаза у нас и будут слипаться, и едим мы тогда, когда вздумается, а не тогда, когда биологические часы готовят обмен веществ к принятию пищи.

Расхождение между образом жизни и суточными ритмами повышает риск различных хронических болезней. Иными словами, если не высыпаться, да ещё и есть по ночам, то можно заработать лишний вес, а вместе с ним такие проблемы с метаболизмом, которые приведут к диабету. Но ведь нарушенный график сна, бодрствования и приёма пищи — это не всегда наш каприз: есть масса профессий, где требуется быть на работе в ночную смену.

Сотрудники Гарвардского университета пишут в Science Advances, что вред от ночных смен можно отчасти нивелировать, если есть днём. В эксперименте участвовали девятнадцать молодых мужчин и женщин, которым в течение двух недель время от времени приходилось бодрствовать всю ночь — как если бы у них была работа с ночными сменами. При этом одни ели по ночам, как обычно делают работники в ночных сменах, а другие — только днём.

У тех, кто ел ночами, уровень глюкозы в крови повысился в среднем на 6,4%. Повышенный уровень глюкозы означает, что клетки не так охотно поглощают её из крови, и это один из первых признаков начинающегося диабета второго типа. Конечно, настоящего диабета у участников эксперимента не случилось, и повышение уровня глюкозы было не такое уж большое, но ведь и в ночные смены они играли очень недолго.

Самое главное, что у тех, кто ел только днём — хотя не спал ночами — уровень глюкозы не повышался. То есть по крайней мере в том, что касается углеводного метаболизма, влияние ночных смен можно сгладить, если проявить силу воли и подождать с едой до дня. В то же время это означает, что биологические часы чувствительны не столько к ночному бодрствованию самому по себе, сколько ко внеурочной еде: неизбежные гормональные и метаболические изменения, сопутствующие приёму пищи, сильнее расстраивают суточную регуляцию обмена веществ.

В дальнейшем исследователи хотят проверить, можно ли снизить риски для здоровья у тех, кто действительно работает в ночные смены, посоветовав им просто воздержаться от ночной еды.