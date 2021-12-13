Дневная еда против ночных смен
Тем, кто работает по ночам, принимать пищу лучше всё-таки днём — так они сохранят нормальный уровень глюкозы в крови.
фото: stokkete / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›
Трудно сказать, что в нашей физиологии не подчиняется суточным ритмам: активность множества генов в зависимости от времени суток, иммунные реакции меняются тоже в зависимости от времени суток, и обмен веществ, а уж про чередование сна и бодрствования можно и не говорить. Но биологические часы — это всё-таки не электрический выключатель, мы им вполне успешно сопротивляемся. Мы можем лечь спать в два, в три ночи, а то и вообще всю ночь прободрствовать, хотя глаза у нас и будут слипаться, и едим мы тогда, когда вздумается, а не тогда, когда биологические часы готовят обмен веществ к принятию пищи.
Расхождение между образом жизни и суточными ритмами повышает риск различных хронических болезней. Иными словами, если не высыпаться, да ещё и есть по ночам, то можно заработать лишний вес, а вместе с ним такие проблемы с метаболизмом, которые приведут к диабету. Но ведь нарушенный график сна, бодрствования и приёма пищи — это не всегда наш каприз: есть масса профессий, где требуется быть на работе в ночную смену.
Сотрудники Гарвардского университета пишут в Science Advances, что вред от ночных смен можно отчасти нивелировать, если есть днём. В эксперименте участвовали девятнадцать молодых мужчин и женщин, которым в течение двух недель время от времени приходилось бодрствовать всю ночь — как если бы у них была работа с ночными сменами. При этом одни ели по ночам, как обычно делают работники в ночных сменах, а другие — только днём.
У тех, кто ел ночами, уровень глюкозы в крови повысился в среднем на 6,4%. Повышенный уровень глюкозы означает, что клетки не так охотно поглощают её из крови, и это один из первых признаков начинающегося диабета второго типа. Конечно, настоящего диабета у участников эксперимента не случилось, и повышение уровня глюкозы было не такое уж большое, но ведь и в ночные смены они играли очень недолго.
Самое главное, что у тех, кто ел только днём — хотя не спал ночами — уровень глюкозы не повышался. То есть по крайней мере в том, что касается углеводного метаболизма, влияние ночных смен можно сгладить, если проявить силу воли и подождать с едой до дня. В то же время это означает, что биологические часы чувствительны не столько к ночному бодрствованию самому по себе, сколько ко внеурочной еде: неизбежные гормональные и метаболические изменения, сопутствующие приёму пищи, сильнее расстраивают суточную регуляцию обмена веществ.
В дальнейшем исследователи хотят проверить, можно ли снизить риски для здоровья у тех, кто действительно работает в ночные смены, посоветовав им просто воздержаться от ночной еды.
Человеческое тело знает два времени года
Антивозрастная пищевая добавка полезна мышцам
Спорт во время беременности делает потомство здоровым
Вероятность диабета растёт на яйцах
Лекарство от диабета против ВИЧ
Навязчивая мелодия
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ