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Древние уроки прямохождения

Доисторические следы человекообразных ног могли принадлежать разным приматам.

Среди зверей только человек умеет постоянно ходить на двух ногах. Конечно, есть ещё тушканчики и кенгуру, но они не ходят, а прыгают; перебирать ногами по очереди они по разным причинам не могут. Некоторые обезьяны могут довольно долго ходить на задних лапах. Но, так или иначе, природное прямохождение, или бипедализм, — исключительно человеческая способность. Считается, что предки людей только один раз встали на ноги, и случилось это около 6 млн лет назад, после чего их тело начало приспосабливаться к новому способу передвижения. (Собственно, предки стали прямоходящими не мгновенно, и их бипедализм совершенствовался вместе с конструктивными анатомическими изменениями.) Умение держать тело прямо, перемещаясь на двух ногах, появилось ещё до того, как у предков человека начал увеличиваться мозг и они научились делать орудия труда.

Древние уроки прямохождения
(Иллюстрация: nazingo / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Самые известные свидетельства прямохождения — следы ног, найденные в Лаэтоли на севере Танзании. Их нашли там ещё в 70-е годы прошлого века. Однако следы в Лаэтоли были разных видов. Некоторые из них, самые известные, остались от ног, сильно похожих на ноги современных людей. Но были и другие, странные по форме, выдававшие особую манеру ходьбы: их оставил кто-то, ставивший ноги крест-накрест, то есть при каждом шаге нога шла вперёд и вбок, пересекая линию движения. По одной из версий, эти следы оставил какой-то древний родственник человека, примат из подсемейства Гоминин, только не тот, который оставил другие, «нормальные» следы. По другой гипотезе, их оставил медведь, решивший пройтись на задних лапах. Сравнение с медведем может показаться удивительным — всё-таки человеческий след отличается от медвежьего. Но, во-первых, следы в Лаэтоли оставили не люди, не Homo, а некие человекообразные приматы, пусть и более человекообразные, чем шимпанзе. Во-вторых, этим следам несколько миллионов лет. В-третьих, медвежьи ноги так устроены, что след правой ноги медведя в чём-то схож со следом левой ноги примата. И в таком случае не нужно ломать голову над странной походкой крест-накрест.

О странных следах надолго забыли, пока в Лаэтоли не раскопали новые следы в том же духе, и эти новые следы позволяют с большой долей уверенности утверждать, что оставили их всё-таки родственники человека. Сотрудники Дартмутского колледжа, Университета Огайо и других научных центров описывают в Nature признаки, указывающие на то, что странные следы оставили прямоходящие приматы. Большой (первый) палец и второй палец почти одинаковы по длине, при этом большой палец давил на землю сильнее второго; след от пальцев неразрывно переходит в след от остальной стопы; след от пятки «по-приматски» широк. В то же время большой палец на ноге настолько длинен, что его владелец легко мог хватать что-нибудь ногой, как это делают современные обезьяны. В целом следы необычайно широки и одновременно коротки, что делает их непохожими на следы каких-либо других гоминин.

Древние уроки прямохождения

a) Следы из Лаэтоли, идущие крест-накрест; b) обычный след из Лаэтоли; c) странный след из Лаэтоли, более короткий и более широкий; d) медвежий след; е) след шимпанзе. (фото: Nature, 2021).

Другие следы в Лаэтоли оставил австралопитек Australopithecus afarensis, которого считают предком всех других гоминин, в том числе и людей. Но странные следы, что старые, что новые, оставил явно не он. Также есть и другие древние человекообразные следы возрастом 3,4 млн лет, найденные в Эфиопии — они отличаются от австралопитечьих и в чём-то похожи на странные следы из Лаэтоли. Может быть, их и следы из Эфиопии оставил один и тот же вид человекоподобных гоминин, который мог стоять на «хватательных» задних ногах и ставил их крест-накрест, чтобы не потерять равновесия. Может быть, это были разные виды. А может быть, их оставил какой-то необычный Australopithecus afarensis. Однако авторы работы склоняются к тому, что необычные следы оставил всё-таки не австралопитек, а кто-то другой. Иными словами, с прямохождением экспериментировали не только те человекообразные приматы, чьи потомки дали начало людям, но и их родственники — правда, что это были за родственники, мы пока не знаем.

05 декабрь 2021 /
Пророчества
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