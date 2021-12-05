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Раскопки древнего китайского города

Археологи из Китая обнаружили в древней столице династии Западная Чжоу фундаменты большого здания.

Династия Западная Чжоу правила в центральной части Китая, на территории современной провинции Шэньси с 1045 по 770 год до нашей эры. Сперва столица царства была основана на западном берегу реки Фэн и получила название Фэнцзин. Затем напротив, на другом берегу, появился Хаоцзин. Позже их объединили в один город под названием Фэнхао. За районом Фэн сохранился статус религиозного центра, а в районе Хао разместились органы власти и дворец правителя. В 770 году до нашей эры вместе с захватом Фэнхао племенем цюаньжун пала и сама династия Западная Чжоу.

Раскопки древнего китайского города
Место раскопок. фото: pic.people.com.cn
Раскопки древнего китайского города
Фрагменты обнаруженной дренажной системы. фото: pic.people.com.cn ‹ › Открыть в полном размере

Раскопки древнего Фэнхао ведутся с 1980-х годов. За это время было открыто 11 земляных фундаментов больших зданий. Последние два года археологи изучают фундамент здания № 14. Он имеет почти прямоугольную форму: около 53 метров в длину и около 34 метров в ширину при общей площади более 1800 квадратных метров. На поверхности утрамбованной земляной платформы сохранились также валы — следы разделения здания на блоки, ориентированные по длинной стороне. В одном из углов платформы, как сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV), был обнаружен трёхметровый фрагмент дренажной системы из четырёх соединённых между собой керамических труб. Диаметр каждой из них — 25 сантиметров, а вот длина разная.

С южной стороны платформы открыт отрезок древней дороги длиной 30 метров и шириной 6 метров. На полотне дороги сохранилась колея длиной 12 метров, шириной около 10 сантиметров и глубиной 8 сантиметров. Учёные надеются, что изучение дороги поможет узнать что-то новое о строительстве дорог в столице династии, об их месте в городской структуре и об использовании транспортных средств.

На юго-восточном углу здания № 14 археологи раскопали яму с множеством черепов коров, овец, свиней и оленей, а также небольшим количеством костей конечностей животных. В эпоху династии Чжоу такие жертвоприношения совершали в честь духов неба и земли, предков и богов. Археологи предполагают, что в Хаоцзине мог находиться родовой храм династии, и этим храмом как раз было ближайшее к жертвенной яме здание № 14. Таким образом, с помощью раскопок удалось определить расположение, размер, структуру и, возможно, предназначение большого здания в столице династии Западная Чжоу.

05 декабрь 2021 /
Пророчества
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