Морские львы шевелят усами, как пальцами

Ощупывая предметы вибриссами, морские львы чувствуют отличия в текстуре и размерах.

Наши пальцы чрезвычайно чувствительны: мы на ощупь можем отличить шершавое от гладкого, мягкое от твёрдого, острое от тупого. Но при этом мы по-разному двигаем пальцами: чтобы отличить гладкое от шершавого, мы просто проводим пальцем по поверхности, чтобы отличить тупое от острого, мы ощупываем предмет со всех сторон и осторожно нажимаем на край или остриё, чтобы отличить мягкое от твёрдого, мы с силой надавливаем на поверхность, а то и вовсе сжимаем предмет в ладони.

У других зверей — если это не обезьяны — пальцы совсем не такие чувствительные. Но зато у них есть усы, или, вернее, вибриссы. На человеческие усы они не похожи: если наши усы — это просто шерсть на лице, то вибриссы — это чувствительнейшие органы осязания. Вибриссами зверь чувствует токи воздуха и ощупывает поверхность перед собой. Вибриссами можно двигать, по крайней мере, так делают мыши, крысы и ещё некоторые млекопитающие, причём движения вибриссов — одни из самых быстрых движений, на которые вообще способны звери: например, мыши могут за секунду целых двадцать пять раз подвигать вибриссами.

Более того, движения вибрисс зависят от конкретной задачи — об этом в The Journal of Experimental Biology пишут сотрудники Манчестерского городского университета и Блэкпулского зоопарка, изучающие морских львов. Вибриссы морских львов, а также морских котиков, моржей и других ластоногих очень длинные и толстые, так что наблюдать за их движениями намного проще, чем за «усиками» мышей и крыс. При этом калифорнийские морские львы сильнее шевелят вибриссами, чем, к примеру, обыкновенные тюлени и моржи.

И вот с одной самкой калифорнийского морского льва поставили серию экспериментов, в которых она должна была выбрать некий предмет среди других похожих предметов только с помощью вибриссов. Предмет отличался от других по текстуре или по размеру, и в конце концов морская львица научилась находить его очень быстро, буквально за полсекунды.

Но что самое главное, она двигала вибриссами так же, как мы двигаем пальцами. То есть когда нужно было определить текстуру предмета, она проводила вибриссами по его поверхности, а когда нужно было оценить размер, трогала предмет с разных сторон.

Не факт, что у всех зверей вибриссы настолько же чувствительны, и вряд ли они так же универсальны: скорее всего, даже у самых чувствительных «усов» есть что-то, что они не могут почувствовать. Но нужны дальнейшие исследования, и в ближайшем будущем исследователи хотят повторить эти эксперименты с кем-нибудь из хищников — например, с выдрами.