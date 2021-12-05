Половые гормоны влияют на слух

Эстроген делает мозг более чувствительным к гармоническим обертонам.

У мужчин и женщин разный слух; собственно, это касается не только людей, но и других млекопитающих. В частности, женский слух лучше слышит так называемые гармоники — дополнительные тона, которые звучат вместе с основным тоном. Вообще такие призвуки называются обертонами, но гармоники отличаются от других обертонов именно тем, что частоты гармоник соотносятся с основным тоном как натуральные числа: частота гармоник всегда выше основного тона в 2, 3, 4 и т. д. раз.

Гармоники (и обертона в целом) дают звуку тембр — то, что отличает звуки одной частоты, но из разных источников. Тембры отличают музыкальные инструменты друг от друга, голоса разных людей и звуки речи: например, мы отличаем на слух слог «ба» от слога «да» как раз благодаря тембральной окраске. То, что на гармоники уши самок настроены лучше, чем уши самцов, обычно объясняли общими анатомическими различиями (самцы в среднем крупнее самок, что сказывается на работе слухового аппарата) или же тем, что самцы по жизни слышат больше всякого шума, из-за чего их слух притупляется.

Однако некоторое время назад сотрудники Северо-Западного университета заметили, что различия в мужском и женском слухе относительно гармоник проявляются с началом полового созревания, что само собой навело на мысль о связи чувствительности к гармоническим обертонам с половыми гормонами. Исследователи поставили эксперимент с крысами, у которых записывали электрическую активность мозга в ответ на разные звуковые сигналы. Опыты ставили на самцах и на самках, причём с самками экспериментировали в разное время менструального цикла. Во время менструального цикла в организме меняется уровень эстрогена, и если он действительно влияет на слух, то самки должны слышать гармоники по-разному в зависимости от количества эстрогена в крови.

Всё так и было: мозг самок активнее всего реагировал на гармонические обертона тогда, когда уровень эстрогена был самым высоким, и слабее всего, когда уровень эстрогена был самым низким. Возможно, различия в слухе самцов и самок зависят и от других факторов, но половые гормоны, в частности эстроген, здесь явно играют определённую роль.

На что именно влияет эстроген в смысле чувствительности к гармоникам, пока неясно, хотя, скорее всего, он действует (напрямую или опосредовано) на нейронные цепочки и нервные центры, анализирующие звуковую информацию от ушей. Возможно, эти новые данные помогут при лечении некоторых языковых и речевых расстройств, которые чаще встречаются у мужчин и которые связаны с тем, что человек плохо различает некоторые звуки речи.

Результаты исследований опубликованы в Scientific Reports.