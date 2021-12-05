Солнечный ветер ослаб

Активность Солнца снизилась по сравнению с началом космической эры — возможно, скоро нас ждёт похолодание.

В конце 2020 года было «официально» объявлено о начале нового, 25-го цикла солнечной активности. Одиннадцатилетний цикл, или цикл Швабе, — наиболее выраженный цикл солнечной активности длительностью около 11 лет. В начале цикла, примерно за 4 года, растёт количество солнечных пятен, а затем в течение примерно 7 лет происходит уменьшение их числа.

Однако последние два десятилетия, астрономы отмечают общее уменьшение активности Солнца, так называемый Гранд минимум. Максимумы последних двух 11-летних циклов солнечной активности оказались значительно ниже предыдущих. Часть исследователей считает, что мы вступили в период сравнительно неглубокого минимума «векового цикла» (т. н. цикл Гляйсберга длительностью 70–100 лет). Другие же полагают, что наступает второй грандиозный минимум, сходный с минимумом Маундера (1645–1715 гг.), когда зимой в Англии замерзала Темза, а голландцы катались по замёрзшим каналам на коньках.

Снижение солнечной активности, которое происходит в последние два десятилетия, проявилось и на Земле в эффектах «космической погоды». Например, частота и сила магнитных бурь упали в несколько раз по сравнению со второй половиной XX века. Ключевое значение в эффектах космической погоды играет солнечный ветер — поток плазмы солнечной короны, включающий электроны, протоны и другие частицы, которые переносят возмущения от Солнца к Земле.

В недавней статье, опубликованной в журнале Journal of Geophysical Research: Space Physics, исследователи из Института космических исследований РАН проанализировали параметры солнечного ветра на протяжении последних четырёх солнечных циклов и пришли к заключению, что в 23-м и 24-м циклах солнечная активность заметно снизилась. Поток массы и энергии в солнечном ветре упал почти в полтора раза по сравнению с концом прошлого века

При этом значения ряда параметров солнечного ветра упали «ниже плинтуса», например, относительное содержание ионов гелия упало в полтора раза. Примесь гелия и более тяжёлых ионов в солнечном ветре (на 96% состоящем их протонов) определяется базовыми процессами нагрева короны Солнца. Вариация ионного состава говорит о том, что наблюдаемое снижение солнечной активности — это не просто уменьшение числа солнечных вспышек, но и существенное изменение общего состояния короны. Такой вывод требует пересмотра наших представлений о физике формирования солнечного ветра.

По материалам пресс-службы ИКИ РАН.