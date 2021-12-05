Младенческий «запах» управляет взрослой агрессией

Кожа маленьких детей выделяет вещество, которое усиливает женскую агрессию и ослабляет мужскую.

Сотрудники Института Вейцмана рассказывают в Science Advances о том, как запах маленьких детей влияет на их родителей. На самом деле, это не совсем запах или даже совсем не запах — речь идёт о веществе гексадеканале (HEX), у которого запаха нет. Тем не менее, попадая в нос, он вызывает у нас определённые переживания, так что его в каком-то смысле можно уподобить феромону.

Гексадеканаль можно найти на коже, в слюне и фекалиях; его выделяют и взрослые тоже, но особенно много его выделяется с кожи младенческой головы. Если HEX чувствовали мыши, они переставали нервничать и суетиться, то есть вообще расслаблялись. На людей же гексадеканаль действовал немного иначе. Для эксперимента группу добровольцев просили сыграть в игру, которая вводила их в психологический дискомфорт. Суть игры была в том, чтобы разделить с другим человеком некоторую сумму виртуальных денег. Участники эксперимента думали, что играют на самом деле с человеком, хотя на самом деле их партнёром был компьютер, запрограммированный так, чтобы требовать себе 90% денег. Если человек предлагал ему меньше 90%, на экране появлялась большое красное «НЕТ!», и это означало, что никто никаких денег теперь вообще не получает.

У игрока была возможность отомстить жадному «партнёру», включив в его комнате громкий шум. Уровень шума можно было регулировать от не очень сильного до очень сильного — так можно было понять, насколько зол человек. Денег вернуть было уже нельзя, но, по крайней мере, можно было выплеснуть агрессию.

И самое главное: во время игры у половины игроков под носом была приклеена полоска с гексадеканалем, а у половины — такая же полоска, но без гексадеканаля. Оказалось, что у женщин он усиливал агрессию в среднем на 13% — то есть игроки-женщины с гексадеканалем под носом с большей готовностью включали для «партнёра» звук погромче. А вот у мужчин с гексадеканалем агрессия падала, в среднем на 20%. Магнитно-резонансная томография мозга показала, что при этом у женщин слабеет общение между зонами мозга, которые контролируют агрессивное поведение, а у мужчин общение между теми же зонами, наоборот, усиливается.

У млекопитающих с потомством материнская агрессия просыпается обычно в адрес того, кто покушается на её детёнышей, у самцов же агрессия направлена на самих детёнышей, неважно, своих или чужих. Однако как в этом случае обстоят дела у людей, ещё предстоит исследовать: всё-таки в эксперименте участвовали не родители с детьми, и агрессивность со стороны взрослых оценивали не в отношении детей, а в адрес партнёра по финансовой игре.

Называть гексадеканаль феромоном тоже нужно с осторожностью. Феромоны насекомых и других живых существ чрезвычайно сильно влияют на поведение, феромоновый сигнал работает как прямая команда сделать то или это. У людей же поведение зависит от множества факторов, и вряд ли существует химический сигнал, который через обонятельную систему способен отдавать приказы нашему мозгу.