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Клад римских монет

Немецкие археологи собрали крупнейший на территории Баварии древнеримский монетный клад.

Клад состоит из почти 5600 серебряных денариев I и II веков и весит около 15 килограммов. Это огромная сумма: по словам специалистов, рядовой легионер получал в начале III века от 375 до 500 денариев в год. Значит, размер клада эквивалентен 11–15 годовым жалованиям солдата армии Римской империи. О находке сообщил портал города Аугсбурга, где было сделано открытие.

Клад римских монет

Клад древнеримских серебряных денариев I и II веков. фото: Andreas Brucklmair/Kunstsammlungen & Museen, augsburg.de.

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Самые ранние монеты в этой «заначке» относятся к эпохе императора Нерона: 54–68 годы, самые поздние - ко времени правления Септимия Севера. Бoльшая часть коллекции состоит из монет императоров Траяна, Адриана, Антонина Пия и Марка Аврелия. Самые редкие принадлежат Лидию Юлиану, который успел побыть императором всего два месяца в 193 году.

В чём клад был сокрыт, теперь уже неизвестно. Одно из наводнений реки Вертах вымыло его из почвы, перемешав монеты с речным гравием. Поэтому археологи считают, что клад был спрятан у реки за территорией военного лагеря и города Августа Винделикорум около государственной Дороги Августа Клавдия.

Город Аугсбург вырос из гражданского поселения Августа Винделикорум при римском военном лагере, основанном между 8 и 5 годами до нашей эры на месте современного района Оберхаузен. В задачи контингента лагеря входило не только обеспечение безопасности, но и создание инфраструктуры в окружении кельто-иллирийских племён ретов и винделиков. Спустя полтора десятилетия, на исходе правления императора Октавиана Августа, лагерь был перенесён с первоначального места в нынешний исторический центр Аугсбурга, и вокруг него постепенно вырос город.

В начале ХХ века течение местной реки Вертах в Оберхаузене было скорректировано, а в районе старого русла стали добывать гравий. Тогда были сделаны первые массовые находки конца I века до нашей эры, но отсутствие документации об их археологическом контексте не позволило в дальнейшем верно оценить полученную информацию.

Недавно археологи вновь вернулись в Оберхаузен для спасательных раскопок перед строительством жилого квартала на старом русле реки Вертах. Вместе с несколькими тысячами кубометров гравия из района раскопок вывезли более 400 килограммов различных артефактов римского времени: оружие, инструменты, ювелирные изделия, посуду, керамическую тару, более 800 монет и многое другое. Теперь основание военного лагеря в Оберхаузене можно считать доказанным.

21 ноябрь 2021 /
Пророчества
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