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Грабитель гробниц на деле оказался жертвой

Археологи раскрыли подробности убийства, случившегося в Китая в VII веке.

Группа китайских археологов и антропологов изучила останки грабителя древних могил, найденные на северо-западе Китая, и выяснила, что юноша был жертвой убийства, а не преступником. Исследование опубликовано в Archaeological and Anthropological Sciences.

Грабитель гробниц на деле оказался жертвой
Скелет, который был найден в заполнении вертикальной шахты. фото: Zou et al., 2021 / Archaeological and Anthropological Sciences.
Грабитель гробниц на деле оказался жертвой
Вид сверху, сагитальный разрез и 3D-реконструкция гробницы М12. Илл.: Zou et al., 2021 / Archaeological and Anthropological Sciences.
Грабитель гробниц на деле оказался жертвой
Местоположение древнего некрополя на карте Китая и план размещения гробниц в нём. Илл.: Zou et al., 2021 / Archaeological and Anthropological Sciences. ‹ › Открыть в полном размере

Останки молодого человека лет 25-ти были обнаружены в вертикальной шахте, которая использовалась для ограбления богатой гробницы эпохи династии Восточная Хань (25–202 годы). Случилось это ещё в 2010 году, и тогда юношу сочли одним из мародёров, прокопавших подземный ход в древнее захоронение много лет спустя. Недавнее исследование, включавшее радиоуглеродный анализ, внесло в эту гипотезу серьёзные коррективы.

Убитый мужчина жил в VII веке, в эпоху династии Тан - через несколько столетий после запечатывания гробницы. Его тело было сброшено в шахту, когда она уже на 4,5 метра от уровня гробницы была заполнена естественно накопившимся мусором. На черепе и на костях со стороны груди и со стороны спины антропологи обнаружили многочисленные следы ударов холодным оружием. Рядом с останками был найден меч. Всё это указывает, по мнению исследователей, на преступление - убийство с последующем сокрытием тела и орудия убийства в заброшенной шахте. Юноша не имел никакого отношения к ограблению гробницы, как, вероятно, и его убийца.

Небольшой, в 3000 квадратных метров, древний некрополь в деревне Шияньцзы в Нинся-Хуэйском автономном районе был обнаружен случайно. В 2002 году его открыли рабочие, прокладывавшие газопровод. Во время работ в 2009 и 2011 годах археологи откопали десять гробниц эпохи династии Хань (202 год до нашей эры - 220 год) и две - более позднего времени, династии Сун или Юань. Большинство гробниц были ограблены ещё в древности, но археологи всё же нашли в них глиняную посуду, железные и бронзовые предметы обихода, нефрит, монеты и кости животных.

В одну из гробниц вёл подземный ход с поверхности. Гробница оказалась большой - 18 квадратных метров, и в ней сохранились захоронения трёх человек: взрослого мужчины, взрослой женщины и ребёнка, пол которого установить не удалось. Археологи предположили, что погребение было семейным, и что социальный статус семьи был довольно высок. На это указали и размеры гробницы, и погребальный инвентарь, который, к сожалению, был сильно ограблен через ту самую шахту.

13 ноябрь 2021 /
Пророчества
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