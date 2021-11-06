С людей снимают «розовые очки»

Людям могли приписать иррациональный оптимизм из-за неправильных психологических экспериментов.

Считается, что люди по природе оптимистичны, по крайней мере, в том, что касается их самих. Вероятность того, что конфликт разрешится в нашу пользу, что мы не заболеем, что с нами случится что-то хорошее — эта вероятность кажется нам выше, чем вероятность чего-то плохого. Конечно, есть люди, которые переоценивают плохие шансы, но в среднем люди выглядят оптимистами.

Однако тут возникает вопрос — откуда мы взяли, что они так выглядят? Если сослаться на собственный жизненный опыт, то это обоснование слабое: в повседневном общении мы что-то упускаем, что-то слышим по-своему, и делать глобальные выводы на основании личного опыта, выводы, касающиеся большинства людей — значит, демонстрировать со своей стороны некоторую наивность. Желательно иметь здесь какие-нибудь научные исследования. Такие исследования есть, и говорят они о том же — люди склонны носить по жизни «розовые очки».

Но в последнее время появляются совсем другие исследования, которые подвергают сомнению более ранние результаты. Несколько лет назад мы писали об экспериментах психологов из Лондонского университета, которые обнаружили человеческий оптимизм в компьютерной программе. Программа — как и люди, участвовавшие в эксперименте — должна была беспристрастно оценивать вероятность того или иного события в зависимости от общей объективной статистики. То есть, например, нужно было на основании статистических цифр по ограблениям предположить, насколько вероятно то, что среди ограбленных окажешься ты сам. Оказалось, что мнение алгоритма относительно вероятности счастливых и несчастливых случаев сильно напоминало человеческое.

Иными словами, оптимистический перекос был результатом того, как ставили эксперимент, результатом погрешностей в методах, оперирующих статистикой и вероятностью. (Впрочем, тут можно предположить и другое — что те люди, которые создавали алгоритм, заразили его своим внутренним оптимизмом.)

Недавно те же исследователи вместе с коллегами из Университета Бата опубликовали новую статью на ту же тему в журнале Cognition. Теперь эксперимент проводили только с людьми, которым предлагали оценить вероятность того, что с ними случится то или иное происшествие. Сначала человек оценивал вероятность сам по себе, а потом его знакомили со статистикой по этому происшествию. Так выглядит обычная схема в исследованиях оптимизма, и в качестве событий-происшествий берут что-то неприятное, то есть человеку предлагают оценить вероятность того, что он заболеет чем-нибудь серьёзным, или что ему или ей придётся разводиться с женой или мужем. И обычно люди оценивают шансы плохих событий в своей жизни не очень высоко: после знакомства с реальной статистикой им приходится подтянуть свою оценку повыше.

Но на сей раз авторы работы к неприятным событиям добавили нейтральные. То есть, к примеру, участникам эксперимента предлагали прикинуть вероятность того, что следующая машина на улице будет чёрной. По поводу цвета автомобиля трудно испытывать оптимизм или пессимизм, да и назвать проезжающую машину большим событием в личной жизни тоже нельзя. Тем не менее, оценивая нейтральные события, люди опять демонстрировали некий перекос в расчёте вероятностей. Очевидно, что перекос возникал как результат самого эксперимента — ещё раз повторим, что вряд ли его участники принимали близко к сердцу проезжающие машины.

Та же самая экспериментальная схема используется и в исследованиях про оптимизм. И поэтому возникает вопрос, действительно ли люди склонны недооценивать «плохие» вероятности и переоценивать «хорошие». На самом деле, пока мы не можем сказать, что у нас нет на носу «розовых очков», — мы просто не можем достоверно понять, есть они у нас или нет. Может быть, люди и впрямь склонны к иррациональному оптимизму, но чтобы выяснить это, эксперименты следует планировать иначе. Наиболее вероятным кажется предположение, что склонность к оптимизму и пессимизму у людей меняется в зависимости от конкретных обстоятельств (как у шмелей, например), хотя оценить такие колебания будет довольно трудно.