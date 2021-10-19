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Любовь к компьютерным играм начинается с семьи

В компьютерных играх дети ищут эмоции, которых им не хватает в семье.

Когда речь заходит о компьютерной зависимости, то обычно говорят о подростках. Но зависимость не возникает вдруг и сразу. Есть этап так называемой предзависимости, который часто упускают из виду. Чтобы увидеть предзависимость, нужно обратиться к тому времени, когда дети только поступают в школу. Родители фокусируются на учебных результатах ребёнка, и его эмоциональная сфера уходит на второй план. Гаджет становится другом, няней, дверью в мир, где можно скомпенсировать неудачи реальной жизни.

Любовь к компьютерным играм начинается с семьи
(фото: chepko / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Сотрудники Донского государственного технического университета и Крымского федерального университета изучали психологическое состояние детей от шести до десяти лет; в исследовании участвовали 215 детей и 85 родителей. В семьях, где у родителей хотя бы было желание развивать активность детей, где взрослые интересовались их эмоциональными переживаниями, детей меньше тянуло к компьютерным играм. Попутно психологи ещё раз подтвердили, что низкая и неадекватная самооценка у детей возникает в семьях, где нет открытости в общении и где преобладает авторитарный тип воспитания с гиперконтролем за ребёнком.

Иными словами, если эмоциональный контакт между детьми и взрослыми слишком поверхностный, виртуальная реальность становится местом, где можно отвлечься от семейных проблем, спрятаться от тревог и одиночества. Все или по крайней мере большинство родителей любят своих детей, но лучше, чтобы эта любовь проявлялась не в голых словесных декларациях и не приобретала характер товарообмена, когда послушания требуют в обмен на игрушки, сладости, карманные деньги и пр. Очевидно, что проблема не нова, только раньше дети сбегали от эмоциональной глухоты взрослых либо в дворовую жизнь, либо в воображаемый мир. С появлением компьютерных игр справиться с эмоциональным невниманием стало проще.

Результаты исследования опубликованы в материалах конференции «Интерагромаш–2021»

По материалам пресс-службы Крымского федерального университета

19 октябрь 2021 /
Пророчества
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Любовь к компьютерным играм начинается с семьи

Любовь к компьютерным играм начинается с семьи

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