Яркое солнце мешает отличать зелёный от синего
Отдельные слова для зелёного и синего цветов есть у тех людей, которые живут рядом с морем и далеко от экватора, а также используют разные пигменты в своих ремёслах.
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В русском языке есть зелёный цвет и синий, но есть языки, в которых зелёный и синий не отличаются, оба обозначены одним и тем же словом. И это лишь один пример — давно известно, что у разных языков отличается цветовой спектр (в смысле, отдельные слова для разных оттенков). Однако до сих пор продолжаются споры о том, почему так случилось.
Очевидно, что слово для обозначения цвета закрепляется в языке тогда, когда оно нужно людям. Но что значит нужно? Если взять те же синий и зелёный, то, по одной гипотезе, решающим фактором тут выступает экология: если племя живёт на берегу моря или озера, если рядом есть большая масса воды, по которой плаваешь и в которой удишь рыбу, то тебе придётся как-то описывать её цвет — и синий отделится от зелёного. По другой гипотезе, всё дело в культурных особенностях: например, если люди начинают активно красить ткани какой-нибудь синей краской, то в языке появится слово для этой краски. Наконец, можно предположить, что глаз просто-напросто не всегда различает синий и зелёный — тогда язык отражает физиологические особенности.
Но какие тут могут быть физиологические особенности? Всё-таки у всех людей одинаковые глаза: хрусталик, сетчатка, зрительный нерв и прочее. Однако дело в том, что в хрусталике при определённых условиях начинает накапливаться жёлтый пигмент. Хрусталик не просто мутнеет, но начинает иначе пропускать световые волны к сетчатке — это называют чёрной, или бурой, катарактой. Она развивается, когда в глаз попадает слишком много ультрафиолета В (средневолнового ультрафиолета) — или, проще говоря, когда глаз видит слишком много солнечного света, в котором есть и ультрафиолет В в том числе. Человеку с таким хрусталиком трудно различать синий и зелёный. Больше всего солнечного света падает у нас на экватор. Вероятно, как раз у тех народов, которые живут в экваториальных широтах, зелёный и синий различаться в языке не будут.
Сотрудники Университета Люмьер Лион 2 решили проверить эту гипотезу и проанализировали без малого полторы сотни языков, среди которых были языки племён Австралии и бассейна Амазонки, на которых говорят несколько сотен человек. Наличие или отсутствие в языке отдельных слов для синего и зелёного цветов сопоставляли с разными экологическими факторами. И оказалось, что здесь верны разные гипотезы. Действительно, у народов, живущих рядом с экватором, или там, где небо редко закрыто облаками, в языке с большой вероятностью зелёный и синий отличаться не будут.
Но и близость к большой воде тоже играет роль: у народов, которые живут рядом с озёрами или морями для синего в языке, скорее всего, будет отдельное слово. Наконец, как говорится в статье в Scientific Reports, синий и зелёный чаще различаются в языках крупных этносов. Если народ достаточно многочислен, он с большой вероятностью владеет какими-то ремёслами и технологиями, для которых просто необходимо различать цвета — это и окраска тканей, и цветная керамика и т. д. Напрямую владение теми или иными ремёслами авторы работы не оценивали, однако предположили, что о технологических достижениях вполне можно судить по численности народа.
То есть различение цветов в языке зависит как от физиологии, так и от экологических и культурных факторов, которые, конечно, тесно связаны между собой: физиология зависит от экологии, а культурно-технологические достижение обусловлены тем, где живут люди. Но, разумеется, влияние всех трёх факторов для каждого отдельного языка нужно оценивать особо.
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