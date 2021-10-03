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Чёрный чай действует на сосуды лучше, чем зелёный

Чёрный чай эффективнее зелёного предотвращает окислительный стресс в аорте после терапевтического облучения ионизирующей радиацией.

Своими полезными свойствами зелёный чай обязан растительным полифенолам, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний у людей, ослабляют различные проявления атеросклероза у животных, и в целом благотворно влияют на ткани и клетки. Однако полифенолы есть не только в зелёном чае, но и в чёрном. О том, какой из них полезнее, идут бесконечные споры, однако сотрудники Института теоретической и экспериментальной биофизики (ИТЭБ) РАН полагают, что всё-таки чёрный.

Чёрный чай действует на сосуды лучше, чем зелёный
(фото: Valentyn_Volkov / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Исследователи сравнивали, как чёрный и зелёный чай подавляют окислительный стресс в аорте после дозы радиации. Окислительный стресс — это повышение количества активных форм кислорода, агрессивных молекул-окислителей, которые влияют на самые разные процессы в клетке. Ранее было показано, что ионизирующая радиация в терапевтических дозах повышает активность ангиотензинпревращающего фермента (АПФ, или ACE), который играет большую роль в регуляции кровяного давления. Но из-за повышенной активности АПФ повышается и количество активных форм кислорода, которые, например, могут значительно повысить риск атеросклероза.

В экспериментах крыс поили чаем разной крепости, а потом облучали радиоактивным излучением, измеряя активность ангиотензинпревращающего фермента и уровень активных форм кислорода в аорте. Чай снижал и активность АПФ, и уровень молекул-окислителей. При этом чёрный чай оказался эффективнее зелёного: чтобы полностью подавить окислительный стресс в аорте, чёрного чая нужно было на порядок меньше, и эффект от него наступал в два раза быстрее. В статье в Biomedicine & Pharmacotherapy говорится, что в зелёном чае содержится больше некоторых веществ, которые сами провоцируют окислительный стресс, потому-то он в этом смысле действует не так хорошо, как чёрный.

Может быть, с помощью чёрного чая можно подавлять окислительный стресс в сосудах, который неизбежно случается при радиотерапии опухолей, когда облучаются также нормальные ткани. В перспективе исследователи собираются изучить чайные полифенолы по отдельности, чтобы найти среди них самый активный, который лучше всего предотвращает окислительный стресс.

По материалам пресс-службы ИТЭБ РАН

03 октябрь 2021 /
Пророчества
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