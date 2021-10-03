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Аланские украшения в крымском могильнике

В захоронении рядом с Симферополем обнаружены ювелирные предметы, принадлежавшие знатным особам аланских племён.

Аланские украшения в крымском могильнике
Аланские украшения из могильника Олушки. (фото пресс-службы КФУ)
Аланские украшения в крымском могильнике
Аланские украшения из могильника Олушки. (фото пресс-службы КФУ) ‹ › Открыть в полном размере

На раскопках в могильнике Опушки археологи Крымского федерального университета (КФУ) обнаружили редкую по сохранности коллекцию украшений III века: одну пару золотых серёг, три серебряных браслета, у которых отдельные детали покрыты фольгой, и два нагрудных украшения. Они найдены в захоронении предков средневековых алан, которые в то время жили на территории Крыма. По словам специалистов, ювелирные предметы могли принадлежать только высокопоставленным особам. Поскольку украшения были рядом с останками не только женщин, но и детей, археологи сделали вывод, что высокое социальное положение у аланских племён передавалось по наследству.

По словам доктора исторических наук, профессора кафедры истории древнего мира и средних веков КФУ Игоря Храпунова, украшения относятся к позднеримскому полихромному или, как его ещё называют, сердоликовому стилю. Его отличительная особенность — инкрустация крупными сердоликами и рельефный орнамент. Этот стиль был распространён от Дуная до Кавказа и датируется второй половиной III — первой половиной IV века. Большинство найденных украшений хорошо сохранились и представляют ценность для музейной коллекции.

Также археологи нашли новые экземпляры мечей аланских воинов с вырезами у пяты клинка, относящиеся к IV веку. В отличие от большинства оружия, которое обычно клали у пояса захороненных, эти мечи всегда расположены на головах и плечах погребённых воинов. Их находят в разных регионах Европы, но большая часть происходит именно из Крыма и Северного Кавказа.

Могильник Опушки расположен в центральной части крымских предгорий, в 20 км к юго-востоку от Симферополя. Его уникальность, как говорит Игорь Храпунов, в том, что он стал местом захоронений сразу пяти древних культур: позднескифской, среднесарматской, позднесарматской, германской и аланской. Археологи соединили раскопом участки могильника с погребениями разных культур. Сейчас исследована одна седьмая часть могильника и есть надежда, что дальнейшие раскопки помогут определить, почему это место пользовалось таким вниманием со стороны пяти различных культур.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. Промежуточные результаты исследований на могильнике Опушки приняты к публикации в журнал «Краткие сообщения института археологии».

По материалам пресс-службы КФУ.

03 октябрь 2021 /
Пророчества
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Аланские украшения в крымском могильнике

Аланские украшения в крымском могильнике

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