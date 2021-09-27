Римское золото в Херсонесе

При раскопках погребений в южном пригороде Херсонеса обнаружены ювелирные украшения римской эпохи.

На территории южного пригорода Херсонеса располагался некрополь римского времени, о котором учёным известно с 1780-х годов. Это целая серия вырубленных в скалах погребальных ям. Загородный некрополь Херсонеса находился за пределами оборонительных стен древнего и средневекового города. Он использовался на протяжении тысячи лет: от первых веков н. э. до X в. Длительное существование города (до XIII–XIV в.) привело к тому, что территория некрополя значительно превзошла площадь самого города.

При раскопах погребений на территории древнего некрополя археологи из совместной археологической экспедиции Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН и Государственного Эрмитажа обнаружили ювелирные украшения римской эпохи.

Найденные погребения датируются первыми веками нашей эры. Первое из погребений представляет собой парное захоронение мужчины и женщины. Оно было разграблено, но тем не менее, в нём сохранились два перстня, серьги, бусы и керамические сосуды, которые, видимо, не заметили грабители. Во втором погребении археологи обнаружили металлические артефакты, украшения, а также гвозди, которые, вероятно, использовались для крепления деревянных помостов.

Найденные предметы ювелирного искусства, выполненные, скорее всего, из золота, интересны для исследования с точки зрения технологии производства, символики изображений и принадлежности этих предметов. В некоторых из них использована техника плетения, есть элементы, напоминающие зернь. Серьги выполнены в виде ажурного диска с подвесками. На перстнях изображены буквы латинского алфавита. По версии исследователей, это монограммы — сокращение чьего-то имени.

Херсонес Таврический, основанный греками в 424–421 гг. до н. э., считается одним из крупнейших археологических памятников юга России. Его история тесно связана с великими цивилизациями античности и Средневековья, в том числе эллинизма, Древнего Рима и Византии. В Средние века, после череды разрушений XIII–XIV вв., город пришёл в запустение, жители покинули его. Новый этап истории Херсонеса, уже как археологического памятника и объекта изучения, начался вскоре после строительства недалеко от него российской крепости и города Севастополь. Первые раскопки Херсонеса были произведены в 1827 году, а начиная с 1947 года, раскопки проводятся постоянно.

По материалам пресс-службы ИИМК РАН.