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Дофамину нашли помощника в удовольствиях

Центр удовольствия в мозге работает активнее благодаря нейронам, работающим с гамма-аминомасляной кислотой.

Дофамину нашли помощника в удовольствиях
Удовольствие от еды мы получаем в том числе благодаря системе подкрепления. (фото: J2R / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Чтобы у нас возникала мотивация что-то сделать, мы должны знать, что нам будет приятно, ожидать удовольствие, связанное с достижением цели – то есть мы должны желать награду. Этими переживаниями занимаются нервные центры мозга, объединённые в систему подкрепления, или систему вознаграждения. Благодаря ей мы чувствуем удовольствие от хорошо сделанной работы, или когда решили сложную задачу, или когда сели за стол; та же система подкрепления заставляет людей с зависимостями думать только о том, как эту зависимость удовлетворить. Нервные цепочки системы подкрепления используют для передачи сигналов нейромедиатор дофамин, поэтому его часто называют нейромедиатором удовольствия. Строго говоря, это не совсем так: дофамин и нейронные цепи системы подкрепления занимаются не столько самим удовольствием, сколько предвкушением удовольствия.

Соответственно, когда заходит речь о том, как лечить зависимости, или, наоборот, как вернуть радость жизни и мотивацию что-то делать человеку в депрессии, то обычно обсуждают, как подействовать на дофамин и синтезирующие его нейроны. Однако, как оказалось, дофамин тут не единственный игрок. В статье в Nature Neuroscience сотрудники Вашингтонского университета в Сент-Луисе пишут про ещё один нейромедиатор, который играет важную роль в системе подкрепления – гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК). Один из ключевых центров системы подкрепления – так называемая вентральная область покрышки, которая входит в состав среднего мозга. Исследователи обнаружили, что около трети нейронов вентральной области покрышки используют. И, что важно, эти ГАМК-нейроны протянуты в прилежащее ядро, которое раньше (да нередко и сейчас тоже) называли просто центром удовольствия.

В прилежащем ядре есть разные нейроны, которые помогают регулировать сигналы удовольствия. Некоторые нейроны работают как тормоз, то есть они подавляют силу удовольствия, если можно так сказать, и, соответственно, ослабляют мотивацию и обучение, связанное с мотивацией. ГАМК-нейроны, идущие из вентральной области покрышки в прилежащее ядро, подавляют активность этих тормозящих нейронов. То есть, грубо говоря, ГАМК-нейроны должны усиливать удовольствие от награды и стимулировать мотивацию к ней.

Вообще говоря, о том, что ГАМК-нейроны вентральной области покрышки влияют на мотивацию, нейробиологи заметили уже какое-то время назад. Но сейчас удалось показать конкретный механизм этого в устройстве нейронных цепей. И если говорить о каких-то средствах, которые стимулировали бы или подавляли работу системы подкрепления, нужно учитывать «усилитель удовольствия», работающий с гамма-аминомасляной кислотой.

07 сентябрь 2021 /
Пророчества
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