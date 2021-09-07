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Собаки понимают разницу между случайным и неслучайным

Глядя на то, как человек себя ведёт, собаки могут осознать, какие у него были намерения.

Собаки понимают разницу между случайным и неслучайным
(фото: motortion / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Собаки так долго живут бок о бок с человеком, что научились понимать некоторые слова, интонации и жесты. Собаки запоминают то, что делают их хозяева, даже если это не имеет к ним никакого отношения. Собаки понимают, когда им врут. Более того, они могут отличать преднамеренные действия от случайных.

Вообще говоря, чтобы отличить в чужом поведении случайное от неслучайного, нужно понимать чужое психическое состояние, уметь отдавать себе отчёт в том, что другой человек может не знать что-то, что знаем мы, и наоборот, что у его эмоций есть свои причины, а у поступков – свои мотивы, и т. д. Допустим, кто-то сильно опоздал на встречу. Это могло случайно произойти из-за объективных проблем, из-за пробок на дороге, плохого самочувствия и пр., а могло быть так, что человек сам тянул время, потому что не хотел ни с кем встречаться. И мы, в общем, можем понять, какие именно причины имели место в данном случае, если, конечно, у нас достаточно информации.

Собаки, как оказалось, тоже способны к таким умозаключениям, хотя и в более простых ситуациях. Сотрудники Гёттингенского университета и Института истории человека Общества Макса Планка поставили эксперимент с полусотней псов, которые должны были получить угощение через прозрачный экран. В экране была щель, через которую собака могла просунуть морду и взять корм из рук. Сначала всё так и происходило: псы подходили к щели и получали угощение. Но потом ситуация менялась. В одном случае человек в какой-то момент просто отдёргивал руку и клал угощение перед собой – то есть он сам решал ничего псу не давать. В другом случае он уже был готов дать собаке угощение, но нечаянно ронял его, не донеся до собачьего носа – тут всё происходило случайно, всё-таки по неловкости самого человека. Наконец, в третьем случае щель была слишком узкая, чтобы пёс мог в неё просунуться – тут причина была самая что ни на есть объективная.

В статье в Scientific Reports авторы пишут, что собаки были в состоянии отличить, когда человек им специально ничего не даёт и когда он готов что-то дать, но у него не получается. Когда пёс сталкивался с тем, что человек сам отдёргивает руку, то потом, когда его снова пытались приманить кормом, он уже дольше думал, стоит ли идти, а то и вообще ложился или садился на пол, где был, и переставал вилять хвостом. Если же пёс видел, что корм ему не дали по случайности или по объективной причине, но человек в принципе готов его накормить, то он также охотно подходил к щели.

Конечно, собаки не со стопроцентной вероятностью различали, когда их специально не хотят угостить, а когда человек просто не может дать им угощение. Но, тем не менее, разница в поведении была статистически значимой, то есть собаки отчасти могут прочесть намерения, которыми люди руководствуются в своём поведении.

07 сентябрь 2021 /
Пророчества
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