Клыки древних змей не были опасными. Как в них появился яд?
Ученые выяснили, как появились первые ядовитые змеи
На сегодняшний день ученым известно о существовании почти 4 000 видов змей. Если верить источникам, около 600 из них являются ядовитыми. При укусе каждая из этих опасных созданий впрыскивает в тело своей жертвы смертельные вещества через тонкое отверстие в клыках. Может показаться, что так было всегда, но недавно ученые выяснили, что у далеких предков змей таких отверстий не было. И даже после появления они не предназначались для введения яда в тела добычи — у них была совершенно другая функция. Обо всем этом исследователи узнали в ходе изучения окаменелых останков доисторических змей. Во время проведения научной работы ученые не обошлись без использования компьютерной симуляции эволюции этих созданий. Давайте не будем тянуть и узнаем, в чем именно заключалась работа исследователей и какое удивительное открытие они сделали?
Эволюция змеиных зубов
Ученые уже давно заметили, что длинные клыки обычно имеются только у змей, а вот у других пресмыкающихся и тем более млекопитающих их практически нет (речь идет о действительно длинных зубах). Недавно ученые во главе с австралийским исследователем Алессандро Палчи (Alessandro Palci) пытались найти причину этого явления и воссоздали эволюцию змеиных клыков. Причина до сих пор не найдена, но авторы научной работы внезапно выяснили, что когда-то давно в земных клыках не было отверстий для яда. О том, как обычные зубы превратились в острые подобия игл для подкожных инъекций, было рассказано в научном журнале Proceedings of the Royal Society B.
Для начала стоит отметить, что ядовитые клыки змей очень длинные и могут быть расположены как на передней, так и задней части верхней челюсти. В ходе научной работы исследователи провели сканирование челюстей доисторических змей и нынешних пресмыкающихся. Оказалось, что у предков современных гадюк и кобр не было отверстий внутри длинных клыков — они появились в ходе нескольких мутаций. Не буду углубляться в сложности и только отмечу, что при помощи имеющихся данных исследователи смогли воссоздать эволюцию змеиных клыков.
Почему змеи ядовтые?
Моделирование показало, что в ходе эволюции отверстия сначала образовались на основании зубов, в складках плицидентина. Эта ткань представляет собой что-то среднее между костью и дентином — твердой частью зубов, которая защищена эмалью. Плицидентин в большом количестве встречается в останках доисторических рыб и ящериц-варанов. Считается, что образованные им небольшие отверстия отвечали за надежное крепление зубов к челюстям. Они были очень небольшими — можно сказать, что речь идет о выемках у основания зубов.
Когда-то давно эти выемки всего лишь помогали зубам крепиться к черепу. Потом произошла случайная мутация и выемки начали удлиняться и образовывать собой отверстия, которые проходили через всю длину клыков. В ходе другой мутации у змей появилась ядовитая железа и через отверстие начали просачиваться вещества, которые позволяли быстро обездвиживать жертв змеиной охоты. Таким образом появились первые ядовитые змеи, причем они были настолько успешны в охоте, что со временем яды начали обретать все более опасные свойства. В результате на нашей планете сегодня живет около 600 видов ядовитых змей и не исключено, что где-то в тропических лесах прячутся до сих пор не открытые разновидности.
Важно отметить, что предпосылки к возникновению ядовитых зубов есть почти у всех животных, даже у людей. Но в ходе эволюции события складывались таким образом, что способность к смертоносным укусам появилась только у змей, пауков и нескольких других представителей животного мира. Недавно японские ученые заинтересовались — почему ядовитые зубы развились только у них, а людей такая привилегия обошла стороной? Прочитать ответ на этот вопрос можно по этой ссылке.
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