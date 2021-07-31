В Канаде нашли древнейшее животное

В доисторических минеральных отложениях возрастом 890 миллионов лет нашли следы, похожие на скелет туалетной губки.

Считается, что самые первые животные были похожи на губок. И понятно почему: у губок нет настоящих тканей и органов, есть только более-менее специализированные клетки или пласты клеток, занимающиеся теми или иными функциями. Губки сидят на месте, питаются, фильтруя органику из воды – в общем, их устройство и образ жизни исключительно просты. Есть ещё одна группы животных – гребневики – которые в последнее оспаривают у губок право животного первородства. Но пока что губки сохраняют своё первенство.

Время от времени в палеонтологических находках обнаруживают следы, похожие на останки губок. И это очень древние следы – самые древние губкообразные отпечатки в доисторических горных породах датируются 635 млн лет назад. Были и другие похожие находки, возрастом от 720 до 635 млн лет.

Однако в новой статье, опубликованной в Nature, губки берут новый рекорд – автор работы, Элизабет Тёрнер (Elizabeth Turner) из Лаврентийского университета, пишет в ней, что губки жили на земле уже 890 млн лет назад. Столь смелые выводы основаны на неких следах, обнаруженных в доисторических рифовых отложениях Северо-Западных территорий в Канаде.



На самом деле, эти древнейшие губки были найдены ещё десять лет назад, однако раньше не было уверенности в том, что их можно объявить губками: не было уверенности, что их следы в принципе могли как-то сохраниться, были сомнения в том, что исследовательские методы в данном случае работают, как следует, наконец, это в принципе казалось слишком смелым – предложить считать 890-миллионолетние останки губками. Но в последнее время, после целого ряда статей, посвящённых древнейшим губкам (или каким-то губкообразным существам), у Элизабет Тёрнер прибавилось уверенности в том, что в её окаменевших морских отложениях действительно остались губки.

Эти отложения состоят из карбоната кальция, произведённого цианобактериями. Но когда ископаемую породу нарезали на слои толщиной всего 30 микрон, в доисторическом карбонате обнаружились мелки трубки, образующие нерегулярную трёхмерную сеть. Среди современных губок нечто похожее может оставить после себя туалетная, или греческая губка. Её скелет состоит из нитей белка спонгина, похожего на наш коллаген. Погребённый на морском дне, он медленно разрушается и минерализуется, и там, где был скелет губки, в ископаемой породе остаётся характерная сетка.

Похожие структуры видели в более молодых породах, и в тех случаях было вполне доказано, что эти структуры оставили губки, похожие на туалетную. Но теперь речь идёт о том, что туалетная губка – или, скорее всего, её древнейшая родственница – жила 890 млн лет назад. Получается, что она жила ещё до кислородной катастрофы, до того, как уровень кислорода в атмосфере повысился и землю заняли организмы, использующие кислород для добывания энергии. Вряд ли та губка была анаэробом – она должна была нуждаться в кислороде ровно так же, как и современные губки, и вообще все современные животные. Вопрос в том, как она выживала в мире без кислорода. В те времена некоторые цианобактерии уже выделяли в окружающую среду какое-то количество кислорода, и, возможно, губку спасала близость к колониям «кислородных» микробов.

И всё же, как пишет портал The Scientist, не все исследователи согласны, что губкообразная сеть в 890-миллионных карбонатных отложениях – это действительно след от губки. То есть это действительно может быть губка, но для большей убедительности тут нужны дополнительные доказательства – всё-таки речь идёт о слишком отдалённых временах, а организмы, которые тогда жили на земле, были устроены слишком просто, чтобы их можно было легко узнать и отличить друг от друга.