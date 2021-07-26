Археологи нашли античное военное судно в древнеегипетском Гераклионе

Корабль погиб во время землетрясения более двух тысяч лет назад.

Команда египетских и французских археологов обнаружила ещё одно судно в древнем городе Гераклионе, где ранее уже был найден целый флот из 63 судов. Об открытии сообщило министерство туризма и древностей Египта в своём аккаунте в Facebook.

Находка сделана не в гавани Гераклиона, а в одном из каналов, протекавшем вдоль храма Амона (в городе существовала целая сеть водных каналов). Новый корабль длиной 25 метров открыт с помощью приборов профилирования донных структур под пятью метрами отложений. Кроме того, он завален обломками святилища. Археологи предполагают, что храм обрушился в канал во время землетрясения во II веке до нашей эры.

Найденное на дне канала судно – не грузовой барис, традиционный для той эпохи, а, скорее всего, военный корабль. Он был построен в классическом греческом стиле с использованием пазо-шипового соединения, но в то же время имел плоское дно, традиционное для египетского судостроения и удобное для плавания по Нилу и его дельте, а не по морю. Это и некоторые другие характерные для египетских корабелов детали, а также повторное использование древесины, позволило археологам предположить, что судно построили именно в Египте.

Город Гераклион (Гераклей, Тонис) располагался в заливе Абу-Кир недалеко от устья Нила и до строительства знаменитой Александрии в VI веке до нашей эры был основным торговым портом Древнего Египта на Средиземном море. Международная гавань Гераклиона упоминается в многочисленных письменных источниках древности. До XX века точное местоположение древнеегипетского порта оставалось неясным, пока его руины не были замечены с самолёта в 1933 году. И лишь через 66 лет европейские археологи, изучавшие залив, где произошла Абукирская битва 1798 года, смогли составить с помощью высокотехнологичных методов исследований серию карт, отражающих древнюю топографию района. Последующие подводные раскопки позволили понять, как был устроен город, а также поднять со дна многочисленные находки. Во время землетрясения во II веке до нашей эры в гавани Гераклиона погибло больше шестидесяти различных судов. Это кладбище кораблей считается крупнейшей археологической находкой такого рода.