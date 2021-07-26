Птицы узнают друг у друга о неправильной еде
Социальные связи помогают синицам научиться отличать вкусный корм от невкусного.
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Птицы и звери не трогают ярко окрашенную добычу: ярко-красная лягушка, скорее всего, ядовита, а жёлто-красная оса может ужалить. Страхом перед яркой окраской пользуются другие, безобидные виды: имитируя окраску ос и пчёл, какие-нибудь мухи могут рассчитывать, что их тоже не тронут. Однако тут возникает важный вопрос: а как, собственно, птицы и звери понимают, что ничего яркого и вызывающего трогать не нужно? Допустим, какая-нибудь синица схватила что-то яркое и невкусное и тут же это выплюнула, и в следующий раз она такое и в рот (точнее, в клюв) не возьмёт. Но синиц много, и многие из них молоды и неопытны. Если каждой придётся убеждаться на своём опыте в том, что ярко окрашенных насекомых трогать нельзя, то насекомым всё равно придётся плохо: вряд ли они выдержат удары клювом, даже если их потом выплюнут.
С одной стороны, здесь можно представить, что в популяции синиц есть те, которые не боятся яркой добычи, и те, которые относятся к ней с большими сомнениями. Пусть это будут какие-то вариации в каких-то генах, от которых зависит восприимчивость к ярким цветам и пищевое поведение. Те синицы, которые не тратят время и силы на слишком яркую добычу (то есть те, которых не жалят и которые не пробуют токсины на вкус), получат преимущество перед теми синицами, кто не обращает внимание на опасную окраску. То есть неприязнь к осам и пчёлам будет закреплена генетически.
С другой стороны, птицы могут просто подсматривать друг за другом и делать выводы из того, как ведут себя другие птицы – что они едят и чего они не едят. Сотрудники Кембриджского университета и Университета Хельсинки пишут в Nature Communications, что всё происходит, по-видимому, именно так, то есть срабатывает социальный механизм обучения тому, какая еда правильная, а какая – нет. Исследователи сравнивали теоретические модели с результатами эксперимента. Теоретическая модель описывала, как у добычи должна появиться вызывающая предостерегающая окраска, и согласно этой модели, у хищников должна работать социальная сеть, помогающая обмениваться опытом.
А для эксперимента выбрали два вида синиц, большую синицу и лазоревку обыкновенную, которым устраивали две кормушки: в обеих были ярко окрашенные миндальные хлопья, но в одной кормушке они были своего обычного вкуса, а в другой – горькие, и к тому же другого цвета. Птицы не только сами могли хватать корм, но также видели, что едят другие.
За восемь дней синицы поняли, что горькие хлопья брать не надо – то есть они выучили, что цвет, в который они окрашены, означает что-то невкусное. Взрослые поняли это раньше, молодые позже, но что самое главное, различать корма они стали, наблюдая друг за другом, и особенно чужой опыт был важен для молодых синиц. Результаты подтверждали то, что было в теоретической эволюционной модели: социальные связи и обмен опытом у хищника способствует тому, что невкусная добыча становится ярко окрашенной. Чтобы все птицы поняли, что эту добычу есть нельзя, не обязательно всем её пробовать, и яркая окраска действительно становится выгодной.
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