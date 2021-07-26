» » Птицы узнают друг у друга о неправильной еде

Птицы узнают друг у друга о неправильной еде

Социальные связи помогают синицам научиться отличать вкусный корм от невкусного.

Птицы узнают друг у друга о неправильной еде
(фото: coboflupi / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Птицы и звери не трогают ярко окрашенную добычу: ярко-красная лягушка, скорее всего, ядовита, а жёлто-красная оса может ужалить. Страхом перед яркой окраской пользуются другие, безобидные виды: имитируя окраску ос и пчёл, какие-нибудь мухи могут рассчитывать, что их тоже не тронут. Однако тут возникает важный вопрос: а как, собственно, птицы и звери понимают, что ничего яркого и вызывающего трогать не нужно? Допустим, какая-нибудь синица схватила что-то яркое и невкусное и тут же это выплюнула, и в следующий раз она такое и в рот (точнее, в клюв) не возьмёт. Но синиц много, и многие из них молоды и неопытны. Если каждой придётся убеждаться на своём опыте в том, что ярко окрашенных насекомых трогать нельзя, то насекомым всё равно придётся плохо: вряд ли они выдержат удары клювом, даже если их потом выплюнут.

С одной стороны, здесь можно представить, что в популяции синиц есть те, которые не боятся яркой добычи, и те, которые относятся к ней с большими сомнениями. Пусть это будут какие-то вариации в каких-то генах, от которых зависит восприимчивость к ярким цветам и пищевое поведение. Те синицы, которые не тратят время и силы на слишком яркую добычу (то есть те, которых не жалят и которые не пробуют токсины на вкус), получат преимущество перед теми синицами, кто не обращает внимание на опасную окраску. То есть неприязнь к осам и пчёлам будет закреплена генетически.

С другой стороны, птицы могут просто подсматривать друг за другом и делать выводы из того, как ведут себя другие птицы – что они едят и чего они не едят. Сотрудники Кембриджского университета и Университета Хельсинки пишут в Nature Communications, что всё происходит, по-видимому, именно так, то есть срабатывает социальный механизм обучения тому, какая еда правильная, а какая – нет. Исследователи сравнивали теоретические модели с результатами эксперимента. Теоретическая модель описывала, как у добычи должна появиться вызывающая предостерегающая окраска, и согласно этой модели, у хищников должна работать социальная сеть, помогающая обмениваться опытом.

А для эксперимента выбрали два вида синиц, большую синицу и лазоревку обыкновенную, которым устраивали две кормушки: в обеих были ярко окрашенные миндальные хлопья, но в одной кормушке они были своего обычного вкуса, а в другой – горькие, и к тому же другого цвета. Птицы не только сами могли хватать корм, но также видели, что едят другие.

За восемь дней синицы поняли, что горькие хлопья брать не надо – то есть они выучили, что цвет, в который они окрашены, означает что-то невкусное. Взрослые поняли это раньше, молодые позже, но что самое главное, различать корма они стали, наблюдая друг за другом, и особенно чужой опыт был важен для молодых синиц. Результаты подтверждали то, что было в теоретической эволюционной модели: социальные связи и обмен опытом у хищника способствует тому, что невкусная добыча становится ярко окрашенной. Чтобы все птицы поняли, что эту добычу есть нельзя, не обязательно всем её пробовать, и яркая окраска действительно становится выгодной.

26 июль 2021 /
Пророчества
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Морские ежи едят морских звёзд
Пророчества

Морские ежи едят морских звёзд

Группа морских ежей вполне способна справиться с морской звездой, лишив её для начала кончиков лучей с органами чувств.
Еда за компанию
Пророчества

Еда за компанию

Обедая с коллегами по работе, мы стараемся есть примерно то же, что и они.
Когда люди ведут себя, как животные
Пророчества

Когда люди ведут себя, как животные

Живя рядом друг с другом, животные и люди ведут себя похожим образом.
Молодые вороны ведут себя как взрослые обезьяны
Пророчества

Молодые вороны ведут себя как взрослые обезьяны

К четырём месяцам интеллект обыкновенных воронов уже достаточно развит, чтобы птицы могли оставить родителей и начать жить самостоятельно.
Певчие птицы поют на опиоидах
Пророчества

Певчие птицы поют на опиоидах

Совместные песни дарят скворцам чувство радости, которое обеспечивает им опиоидная система мозга.
Узурпаторы гнезд
Пророчества

Узурпаторы гнезд

...
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Совпадения с разницей в сто лет: Авраам Линкольн и Джон КеннедиШевалье-девицаПерсонажи классического искусства в современных реалияхНемного «умной одежды»Как появилось выражение «остаться с носом»?Психолог Джон Готтман о секрете удачных отношенийЗнали, что ракеты в России существовали уже 200 лет назад?О короле, шампанском и учёных


Свежие Статьи
Ночь = N+8?

Ночь = N+8?

Археологи нашли античное военное судно в древнеегипетском Гераклионе

Археологи нашли античное военное судно в древнеегипетском Гераклионе

Птицы узнают друг у друга о неправильной еде

Птицы узнают друг у друга о неправильной еде

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+