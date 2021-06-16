Навязчивые мелодии, которые остаются с нами даже во сне, не дают мозгу отдохнуть.

Многие знают, как это бывает, когда какая-нибудь мелодия привяжется намертво и постоянно крутится в голове. Навязчивая мелодия может преследовать нас не только днём, но и ночью перед сном; более того, многие просыпаются по ночам и слышат, как у них в голове играет надоевший до зубовного скрежета мотив.

Сотрудники Университета Бейлора пишут в Psychological Science, что ночные навязчивые мелодии, во-первых, портят сон, а во-вторых, они появляются из-за музыки перед сном. Для начала исследователи опросили более двухсот человек на предмет того, хорошо ли они спят, как слушают музыку и часто ли к ним привязываются музыкальные мотивы – в частности, начинают ли они играть в голове прямо перед тем, как собираешься лечь спать, бывает ли так, что проснулся среди ночи, а в голове играет всё то же самое, и бывает ли, что навязчивый мотив возникает утром, когда ты только проснулся.

Собственно, по результатам опроса было явно видно, что если слушать музыку перед сном, то с большой вероятностью будешь засыпать с навязчивым мотивом в уме, и будешь с ним потом просыпаться посреди ночи. Но кроме опроса, исследователи поставили ещё и эксперимент с пятьюдесятью добровольцами, которые должны были поспать в лаборатории. Некоторым из них перед сном давали послушать несколько поп-хитов, причём поп-хиты крутили как в оригинальном виде, так и в чисто инструментальной версии, то есть без голоса. К кому-то одна из песенок цеплялась намертво, и тогда человек труднее засыпал, чаще просыпался ночью, и сон его был неглубок. Причём инструментальные варианты песен оказывались более приставучими, чем обычное исполнение с голосом.

Известно, что во сне мозг работает с памятью – происходит консолидация памяти, перевод информации из кратковременного хранилища в долговременное. Работу мозга с информацией можно увидеть по специфическим электрическим ритмам, которые время от времени возникают во время сна. У тех, у кого в голове крутились навязчивые мелодии, эти ритмы активно генерировала слуховая кора, из чего можно сделать вывод, что во сне мозг постоянно обращался к услышанным звукам – информация постоянно реактивировалась, возвращалась в активное состояние. Можно предположить, что плохой сон был связан с тем, что мозг не мог «прожевать» навязчивую мелодию. (Похожим образом, вероятно, нам не дают заснуть навязчивые мысли, когда мы пытаемся решить какую-нибудь проблему и никак не можем отвлечься от неё.)

Навязчивые мелодии и плохой сон чаще всего случались у тех, кто слушал очень много музыки, вплоть до самого вечера, до времени, когда пора ложиться спать. Вывод отсюда один – чтобы не портить себе сон, лучше скорректировать свои привычки и не засыпать в наушниках. Конечно, есть люди, которые постоянно слушают много всего, но притом избавлены от навязчивых мелодий и не просыпаются по ночам с поп-хитом в голове. Что ж, можно сказать, что им повезло.