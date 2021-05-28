Морские ежи едят морских звёзд

Группа морских ежей вполне способна справиться с морской звездой, лишив её для начала кончиков лучей с органами чувств.

Морские ежи всеядны, в их рацион входят и водоросли, и моллюски, и губки, и другие морские ежи, и мелкие морские звёзды. Однако что касается морских звёзд (большинство которых – хищники), то до сих пор считалось, что это звёзды обычно едят ежей. Так что можно представить себе удивление биологов из Норвежского технологического университета, которые на время подсадили к морским ежам Strongylocentrotus droebachiensis морскую звезду Crossaster papposus, чтобы найти для неё другое место: вместо того, чтобы недосчитаться нескольких морских ежей, исследователи недосчитались самой звезды.

В том, что ежи съели звезду, не было никаких сомнений – её остатки обнаружились под скоплением ежей в одном из углов аквариума. Дополнительные эксперименты показали, как именно ведут себя ежи. Сталкиваясь со звездой, ёж обычно «видит» перед собой её луч-«руку». Он хватает звезду за кончик луча и начинает его есть. Если ёж один, звезда может с ним справиться, но если их много, они сядут на другие лучи и займутся тем же самым. Через час кончики лучей у звезды оказывается отъеденными. Проблема в том, что как раз на концах «рук» у морских звёзд располагаются сенсорные органы. Без них звезда не может ни скоординировать атаку, ни убежать. После этого ежи могут спокойно её доесть. Результаты исследований описаны в журнале Ethology.

В желудках морских ежей и раньше находили остатки морских звёзд, но считалось, что ежи либо подобрали мёртвых звёзд, либо те были слишком малы. Теперь же понятно, что ежи могли просто напасть на звезду, как звёзды нападают на них. Как и почему жертва вдруг становится хищником, пока неясно. С одной стороны, ежей к этому могут подталкивать перенаселённость и/или отсутствие другой еды: когда они голодны и одновременно чувствуют, что их много, они могут атаковать звезду – тем более, что успех тут сопутствует именно коллективной атаке. С другой стороны, они могут просто защищаться от хищника, нападая первыми.

Другой интересный вопрос, могут ли они координировать совместные действия против звезды. Ни мозга, ни какого-либо эквивалента мозга у них нет. Однако ежи вполне способны чувствовать химические вещества, которые появляются в воде, когда один из них начинает есть звезду. Вполне может быть, что другие ежи приползают именно на такие химические сигналы. Но что это за сигналы, как они действуют и есть ли они вообще, станет понятно только после дальнейших экспериментов.

По материалам ScienceNews