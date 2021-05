Наскальные рисунки в Игнатьевской пещере появились во время ледникового периода более десяти тысяч лет назад.

Археологи изучают Игнатьевскую пещеру, расположенную на берегу реки Сим в Челябинской области, с начала XX века. За это время в ней удалось обнаружить материалы средневековья, эпохи бронзы и верхнего палеолита, а в 1980 году были открыты образцы наскального искусства: как нефигуративные, так и реалистические – животные плейстоцена. Наскальные рисунки Игнатьевской и ещё одной пещеры (Каповой) – это самые восточные образцы палеолитической живописи Европы. Однако оценки их возраста довольно нечёткие.

Игнатьевская пещера расположена на западном склоне Уральских гор. Вход в неё находится на высоте 12 м над течением реки Сим. В ней в XIX веке обитал православный монах Игнатий, чьё имя и дало название всей пещере. фото : Sultan Brukhanov/ Wikimedia Commons Пещера уходит в гору почти на 800 метров серией галерей высотой в среднем 2,5 метра, соединённых короткими переходами. На фото - вид из входной галереи наружу. фото : Dublyansky et al. / Geoarchaeology , 2021План Игнатьевской пещеры с указанием мест взятия проб спелеотем: красным отмечены участки с рисунками, жёлтым – участки без рисунков. В верхнем правом углу показано положение пещеры в Евразии. Илл.: Dublyansky et al. / Geoarchaeology , 2021Рисунки на стенах пещеры: a) угольный рисунок мамонта и линия охры – часть фигуры двурогого животного; b) угольная фигура лошади; c) фрагмент фигуры лошади. Стрелками указаны места, где поверх пигмента образовались натеки. Илл.: Dublyansky et al. / Geoarchaeology , 2021A) Рисунок углём в виде «якоря» (стрелкой указано место отбора проб натёка); b) крупный план места отбора проб; c) поперечный разрез керна (пробы натёка). Илл.: Dublyansky et al. / Geoarchaeology , 2021 ‹ › Открыть в полном размере

Группа исследователей под руководством Юрия Дублянского из института геологии Инсбрукского университета уточнила период появления наскальных рисунков в Игнатьевской пещере. Для этого они использовали уран-ториевый метод датирования спелеотем – известковых натёков на стенах пещер. Образцы для исследования были взяты из Дальнего зала: с изображения двуногого животного, выполненного охрой на потолке, и с угольного рисунка «якоря» на южной стене. А также из Большого зала: с линии на южной стене и изображения мамонта на западной. Ещё несколько проб были отобраны со сталагмитов из обоих названных залов и с большого натёка на восточной стене Дальнего зала. Результаты датирования показали, что наскальные росписи в залах Игнатьевской пещеры были выполнены в период от 78 до 10 тысяч лет назад.

Анализ проб сталагмитов показал, что их образование прерывалось в этот период. Похожие данные были получены из других известных пещер Южного Урала, расположенных в 200 км к югу: Шульган-Таш (Каповой) и Виктории (Акбузат). По мнению исследователей, это происходило во время максимального похолодания в течение последней ледниковой эпохи: от 26,5 до 19 тысяч лет назад. Большинство радиоуглеродных дат из культурного слоя пещеры указывают на посещение пещеры людьми уже после окончания данного периода, и лишь одна предполагает, что это могло происходить и до него.

Радиоуглеродное датирование культурного слоя было произведено по костям животных, образцам древесного угля, а также по находкам в ямах, где обнаружили куски охры, и укладывалось в диапазон от 60 до 15 тысяч лет назад. Хотя учёные указывают на сложности определения стратиграфии в пещере: отложения были перемешаны, скорее всего, ещё в палеолите. Радиоуглеродное датирование угольных наскальных рисунков, выполненное в начале 2000-х годов, определило время их создания – 9-6,5 тысяч лет назад. Правда, сами исследователи считали, что полученные даты по некоторым причинам оказались «неожиданно моложе», чем предполагалось.

Для уточнения климатических условий исторического периода, когда пещеру посещали люди, были привлечены также данные палеозоологии и палинологии. Найденные в Игнатьевской пещере кости принадлежали животным, обитавшим в суровом климате лесотундры. А по результатам палинологического анализа и исследований древесного угля был сделан вывод и о растительности: скорее всего, вокруг простиралась холодная степь и лесостепь с небольшими участками леса.

Археологи предположили, что наскальные рисунки в Игнатьевской пещере появились в условиях вечной мерзлоты – когда сухость внутри неё была обусловлена отрицательными температурами в течение всего года.