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Мозг не для ума

Относительный размер мозга у зверей не всегда служит критерием интеллекта.

У млекопитающих интеллект обычно оценивают по размеру мозга – по крайней мере, это один из параметров, который, как считается, позволяет надёжно судить, насколько слон умнее мыши. Конечно, размер мозга имеется в виду не абсолютный, а относительный, то есть мозг оценивают относительно общего размера тела. Но и по относительным размерам слоновий мозг всё равно будет больше мышиного. Среди других «мозговитых» зверей называют дельфинов, собак, ну и людей, естественно.

Мозг не для ума
Относительный размер мозга у человека и слона довольно большой, но если у слонов рос как мозг, так и тело, то у людей одновременно с растущим мозгом тело уменьшалось. (фото: Santiphotodp / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

С точки зрения эволюции тут всё кажется простым: в каждом поколении есть особи с мозгом чуть побольше и чуть поменьше. Если условия жизни таковы, что нужно проявлять сообразительность, преимущество получат те, у кого мозг побольше, и именно они оставят потомство. Так из поколения в поколение размер мозга относительно увеличивается, и мы сейчас видим результаты этих изменений.

На самом деле всё не так просто. Исследователи из Университета Стоуни-Брук, Института поведения животных Общества Макса Планка и ещё целого ряда научных центров проанализировали размеры мозга и размеры тела у 1400 видов зверей, включая 107 вымерших. Задача была в том, чтобы понять, как в ходе эволюции разные виды млекопитающих получили тот мозг, который получили. Естественно, особое внимание было уделено умникам с крупным мозгом: слонам, китам и пр.

Исходная мысль была в том, что в ходе эволюции меняется ведь не только мозг, но и всё тело. Как известно, первые звери на земле были небольшими крысоподобными существами, бегавшими под ногами у динозавров. Даже у больших млекопитающих, вроде слонов и мамонтов с мастодонтами, непосредственные предки были не очень велики. С другой стороны, эволюционные перипетии могут заставить тело уменьшиться. И если мы начинаем подсчитывать размер мозга относительно тела, то тут могут быть разные варианты. Например, мозг мог оказаться в итоге большим, потому что сам увеличился – или же потому что тело уменьшилось.

В статье в Science Advances говорится, что у слонов увеличивалось как тело, так и мозг, причём мозг рос быстрее тела. А вот у дельфинов и людей всё происходило иначе: их мозг, конечно, сам по себе увеличивался, но одновременно уменьшалось тело. Некоторые животные эволюционировали в условиях, которые требовали большего размера тела, нежели большего размера мозга.В итоге получились странные случаи, вроде калифорнийского морского льва – он известен своим интеллектом, но относительный размер мозга у него, скажем так, не соответствует умственным способностям.

Всё дело в том, что предки морских львов, начав жить в воде, стали быстро расти телом. С одной стороны, крупное туловище медленнее теряет тепло, и не каждый хищник захочет покуситься на крупного морского льва; с другой стороны, жизнь в воде позволяет стать большим, потому что вода помогает сопротивляться силе тяжести. В общем, предкам морских львов было важнее обрести крупное тело, и они его получили. Их мозг рос далеко не так быстро, и в итоге его относительный размер оказался совсем невыдающимся. Тем не менее, в хорошей памяти, обучаемости и т. д. морским львам не откажешь.

Так обстоит дело с теми, у кого мозг более-менее крупный. Что же до видов, у которых мозг очень маленький, то у них эволюционная траектория была другая. У златокротов, летучих мышей, сумчатых мозг уменьшался сам по себе – то есть естественный отбор благоприятствовал тем, чей мозг был меньше, чем у других. В результате их мозг стал даже непропорционально мал, если сравнивать опять же с размером тела. По словам авторов работы, причины здесь могли быть сугубо энергетическими. На мозг нужно очень много энергии, при этом, если ты летучая мышь, ты должен ещё и летать с ним – большой мозг тут был бы очень некстати.

Если посмотреть на эволюцию зверей в целом, то можно увидеть два периода, когда размеры мозга менялись если не у всех, то у очень многих млекопитающих. Первый период случился сразу после вымирания динозавров, когда звери обнаружили перед собой освободившиеся экологические ниши и начали их активно осваивать. Второй период – похолодание между 30 и 22 млн лет назад; зверям нужно было приспособиться климатическим изменениям. И в том, и в другом случае менялся как сам мозг, так и размеры тела.

Общий вывод, который здесь можно сделать, состоит в том, что судить об интеллекте по относительному размеру мозга нужно с большой осторожностью. Если сравнивать зверей только по этому параметру, легко впасть в заблуждение. Следует учитывать, что к мозгу и к телу у естественного отбора бывают разные требования, и вряд ли стоит сравнивать морского льва и слона по относительному размеру мозга – потому что эти звери отличаются местом обитания и эволюционной историей.

09 май 2021 /
Пророчества
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