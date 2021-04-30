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Еда за компанию

Обедая с коллегами по работе, мы стараемся есть примерно то же, что и они.

Еда за компанию
(фото: Ischukigor / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Пусть мы твёрдо решили есть только полезную еду, но стоит нам увидеть, что кто-то из наших знакомых выбирает не салат, а гамбургер, как мы сразу забываем, что мы там решили, и берём то же самое, что и наш знакомый. Такова сила социальных связей – они влияют даже на наши пищевые предпочтения. Как это происходит, описывают в Nature Human Behaviour сотрудники Центральной больницы Массачусетса.

Такие исследования проводились и раньше, но они проходили в лаборатории, участники знали, что они участвуют в каком-то эксперименте, и обычно всё ограничивалось только одним приёмом пищи. Условия, как видим, не очень похожие на повседневную жизнь. Но на сей раз всё было сделано иначе: в исследовании, сами того не зная, участвовали сотрудники больницы, которые регулярно питались в семи больничных кафе. У каждого сотрудника была ID-карта, которой они расплачивались за еду, так что можно было в любой момент определить, что было куплено по конкретной карте. Собственно еда делилась на три категории: здоровая, умеренно здоровая и нездоровая.

ID-карты помогали выяснить не только то, чем питались сотрудники больницы, но и с кем они ходили в кафе. Если оплата по двум картам проходила в течение одной-двух минут, то с большой долей вероятности можно заключить, что эти два человека пришли пообедать вместе, а значит, они более-менее хорошо знакомы. Конечно, всегда есть вероятность, что друг за другом расплатились два сотрудника, которые мало знают друг друга. Но исследователи подстраховались и дополнительно опросили более тысячи сотрудников насчёт их круга общения – так удалось подтвердить, что они действительно ходили в кафе с членами своей социальной сети.

За два года наблюдений накопилось три миллиона случаев, когда две человека вместе ходили поесть. И оказалось, что когда двое вместе выбирают для себя еду, то чаще они выбирают еду одного типа: то есть оба едят что-нибудь здоровое или же что-нибудь нездоровое. Так происходило не в 100% случаев – всё-таки пищевые предпочтения у разных людей могут различаться очень сильно. Но чаще выбор всё же совпадал. Тут естественным образом возникает предположение, что это просто у людей изначально схожие вкусы, поэтому они выбирают похожую еду. Однако авторы работы говорят, что они анализировали выбор блюд с разных точек зрения (и, в конце концов, люди не всегда ходят есть компаниями), и что данные говорят именно о социальном влиянии. То есть если знакомый выбирает салат, то и мы выберем что-нибудь такое, например, овощной смузи, а если он или она выбирает гамбургер с колой, то мы возьмём, допустим, гамбургер, хотя если бы мы ели в одиночку, вряд ли бы даже подумали о гамбургере.

Это лишний раз демонстрирует силу социальных связей: хорошее социальное самочувствие оказывается важнее индивидуальных гастрономических предпочтений и соображений насчёт того, какая еда более полезна. Отсюда можно сделать вывод, что среди друзей и знакомых должны быть люди с разными вкусами, чтобы на случай совместного обеда социальные силы не мешали вкусно поесть.

30 апрель 2021 /
Пророчества
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