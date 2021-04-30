Антивозрастная пищевая добавка полезна мышцам

Никотинамидмононуклеотид улучшает обмен веществ в мышечных клетках, но этим его действие на человеческий организм и ограничивается.

Никотинамидмононуклеотид (NMN) стали предлагать как биодобавку после исследований на мышах, у которых он подавлял воспаление, понижал уровень глюкозы и кровяное давление, улучшал обмен веществ и вообще тормозил старение. Клеточные ферменты используют NMN как сырьё для синтеза никотинамидадениндинуклеотида, или NAD. В свою очередь, NAD – крайне важная молекула для целого ряда биохимических реакций. В частности, без него не могут работать ферменты, добывающие энергию из глюкозы, жирных кислот и других веществ. То есть без NAD энергетический обмен просто остановится. Есть и другие процессы, которым необходим NAD, и если его вдруг станет меньше, клетка начнёт чувствовать себя очень плохо. Его уровень падает с возрастом, но если его каким-то образом поднять, то старение, очевидно, можно замедлить. Например, клетке можно дать NMN, из которого она сделает NAD.

Но эти эксперименты, повторим, ставили на мышах, а что у человека? Сотрудники Вашингтонского университета в течение десяти недель давали ежедневно 250 грамм NMN женщинам в менопаузе в преддиабетическом состоянии. Это значит, что их ткани начинали терять чувствительность к инсулину и переставали поглощать глюкозу из крови, в результате уровень сахара в крови повышался, но не настолько, чтобы диагностировать настоящий диабет. Если NMN действительно благоприятно влияет на обмен веществ, он должен был бы преддиабетические аномалии устранить или хотя бы смягчить. (Женщин выбрали потому, что в экспериментах на животных NMN больше всего помогал именно самкам.)

В статье в Science говорится, что от NMN был положительный эффект, но только в скелетных мышцах. Он возвращал мышечной ткани чувствительность к инсулину, и мышцы начинали поглощать глюкозу, как обычно. Кроме того, стимулировал активность генов, которые влияют на структуру мышц. Однако этим всё и ограничивалось. Общий уровень сахара в крови не понижался, не понижалось и кровяное давление, масса тела оставалась, какой была, метаболизм липидов не улучшался. Помогши мышцам, NMN не подействовал на остальной организм.

Видимо, это один из тех случаев, когда результаты исследований на животных не стоит сразу распространять на людей. Конечно, в эксперименте участвовало всего 25 женщин (а NMN получали только 13), конечно, у них уже случились перестройки в физиологии, связанные с менопаузой. Но если даже NMN малоэффективен только для женщин в менопаузе, это всё равно говорит о том, что он вовсе не универсален, что он не помогает всем и каждому. И что влияние любой пищевой добавки на человеческий организм нужно сначала изучить с учётом множества факторов, прежде чем советовать её кому-либо.