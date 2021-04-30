» » Антивозрастная пищевая добавка полезна мышцам

Антивозрастная пищевая добавка полезна мышцам

Никотинамидмононуклеотид улучшает обмен веществ в мышечных клетках, но этим его действие на человеческий организм и ограничивается.

Антивозрастная пищевая добавка полезна мышцам
(фото: robynmac / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Никотинамидмононуклеотид (NMN) стали предлагать как биодобавку после исследований на мышах, у которых он подавлял воспаление, понижал уровень глюкозы и кровяное давление, улучшал обмен веществ и вообще тормозил старение. Клеточные ферменты используют NMN как сырьё для синтеза никотинамидадениндинуклеотида, или NAD. В свою очередь, NAD – крайне важная молекула для целого ряда биохимических реакций. В частности, без него не могут работать ферменты, добывающие энергию из глюкозы, жирных кислот и других веществ. То есть без NAD энергетический обмен просто остановится. Есть и другие процессы, которым необходим NAD, и если его вдруг станет меньше, клетка начнёт чувствовать себя очень плохо. Его уровень падает с возрастом, но если его каким-то образом поднять, то старение, очевидно, можно замедлить. Например, клетке можно дать NMN, из которого она сделает NAD.

Но эти эксперименты, повторим, ставили на мышах, а что у человека? Сотрудники Вашингтонского университета в течение десяти недель давали ежедневно 250 грамм NMN женщинам в менопаузе в преддиабетическом состоянии. Это значит, что их ткани начинали терять чувствительность к инсулину и переставали поглощать глюкозу из крови, в результате уровень сахара в крови повышался, но не настолько, чтобы диагностировать настоящий диабет. Если NMN действительно благоприятно влияет на обмен веществ, он должен был бы преддиабетические аномалии устранить или хотя бы смягчить. (Женщин выбрали потому, что в экспериментах на животных NMN больше всего помогал именно самкам.)

В статье в Science говорится, что от NMN был положительный эффект, но только в скелетных мышцах. Он возвращал мышечной ткани чувствительность к инсулину, и мышцы начинали поглощать глюкозу, как обычно. Кроме того, стимулировал активность генов, которые влияют на структуру мышц. Однако этим всё и ограничивалось. Общий уровень сахара в крови не понижался, не понижалось и кровяное давление, масса тела оставалась, какой была, метаболизм липидов не улучшался. Помогши мышцам, NMN не подействовал на остальной организм.

Видимо, это один из тех случаев, когда результаты исследований на животных не стоит сразу распространять на людей. Конечно, в эксперименте участвовало всего 25 женщин (а NMN получали только 13), конечно, у них уже случились перестройки в физиологии, связанные с менопаузой. Но если даже NMN малоэффективен только для женщин в менопаузе, это всё равно говорит о том, что он вовсе не универсален, что он не помогает всем и каждому. И что влияние любой пищевой добавки на человеческий организм нужно сначала изучить с учётом множества факторов, прежде чем советовать её кому-либо.

30 апрель 2021 /
Пророчества
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Спорт во время беременности делает потомство здоровым
Пророчества

Спорт во время беременности делает потомство здоровым

Физические упражнения и витамин Д стимулируют в плаценте фермент, который настраивает гены зародыша на правильный обмен веществ.
Лекарство от диабета против ВИЧ
Пророчества

Лекарство от диабета против ВИЧ

Метформин тормозит энергетический обмен в иммунных клетках, тем самым мешая вирусу размножаться в них.
Эффективность диеты не зависит от группы крови
Пророчества

Эффективность диеты не зависит от группы крови

Уменьшение массы тела и изменения в обмене веществ на растительной диете происходят одинаково у людей с разной группой крови.
Молекулы-окислители тормозят старение
Пророчества

Молекулы-окислители тормозят старение

Чтобы лёгкое голодание продлило жизнь, клеткам дрожжей нужно немного перекиси водорода.
Когда жир помогает сердцу
Пророчества

Когда жир помогает сердцу

Жирная диета помогает перестроить сердечный обмен веществ в тех случаях, когда становится трудно получать энергию из углеводов.
Спорт помогает бороться с раком
Пророчества

Спорт помогает бороться с раком

Физические упражнения повышают активность иммунных клеток, истребляющих клетки опухолей.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Замечательная история о том, почему наследник британского престола носит титул принца УэльскогоПилтдаунская мухаЗамерзшие пузырьки метанаСамый опасный город СССР, о котором почти никто не знал — Аральск-7 (Кантубек)5 ситуаций, когда кнопочный телефон лучше смартфонаКитайская копия робота-собаки Boston Dynamics стоит в 30 раз дешевле. В чем подвох?Подлинный изобретатель телефонаПрофессиональный перевод нотариальных документов


Свежие Статьи
Электроотрицательность химических элементов по-новому

Электроотрицательность химических элементов по-новому

Еда за компанию

Еда за компанию

Антивозрастная пищевая добавка полезна мышцам

Антивозрастная пищевая добавка полезна мышцам

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+