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Собаки чуют COVID-19

…но пока неясно, можно ли использовать их для диагностики.

Сотрудники Пенсильванского университета описывают в статье в PLoS One, как они учили собак различать запах больных коронавирусной инфекцией COVID-19. Сама по себе идея не так уж и нова: у больного человека запах часто меняется, и достаточно хороший нос – а замечательное обоняние собак всем известно – может эти изменения почувствовать. (Даже мы порой бессознательно ощущаем запах болезни.) Собачий нос испытывают на различных заболеваниях, как инфекционных, так и неинфекционных. Однако чтобы быть хорошим диагностом, собака не должна ошибаться чаще, чем обычные диагностические тесты.

Собаки чуют COVID-19
(фото: saintho / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Для эксперимента взяли несколько лабрадоров-ретриверов и бельгийских овчарок, у которых ещё не было опыта работы в медицине. Сначала их учили распознавать просто некий синтетический запах: перед собакой было двенадцать проб, и требовалось указать ту, которая содержала нужный запах; если пёс угадывал правильно, он получал угощение. Затем настал черёд запаха коронавируса: собак учили отличать образцы мочи людей с SARS-CoV-2 от мочи здоровых людей. Чтобы собаки случайно не подцепили сам вирус, его обезвреживали, нагревая образцы или добавляя к ним вещество-детергент, разрушающее вирусные частицы (образцы здоровых людей обрабатывали таким же образом).

Спустя три недели после обучения пришло время настоящей диагностики. В целом все девять псов были способны определить вирус с 96-процентной точностью. Однако при этом собаки были склонны к ложноположительным результатам, то есть они часто указывали на образец, как на заражённый, хотя никакого вируса там не было. Дополнительная проблема была ещё и в том, что запах некоторых людей собакам просто нравился, и они шли на него независимо от того, был ли у этого человека вирус или нет.

Впрочем, авторы работы полагают, что при должной тренировке диагностические способности собак можно значительно улучшить. Например, во время обучения нужно использовать как можно больше образцов от разных людей и не давать псам нюхать запах одного и того же человека. Что до экономических преимуществ, то не исключено, что хорошо натренированные собаки могут быть и впрямь дешевле обычных диагностических тестов.

21 апрель 2021 /
Пророчества
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