Шесть видов крика

Крики радости и печали лучше доходят до нашего мозга, чем те, что сообщают об опасности.

Резкий визгливый крик у приматов служит сигналом тревоги, будь то появление хищника или драка между членами стаи. То же самое и у людей: по крику мы легко узнаем, что кому-то грозят большие неприятности. (Те, кому трудно понять, о чём речь, могут представить себе вопли, которые обычно звучат в фильмах ужасов.)

Но на самом деле громкие резкие вопли выражают не только страх. Сотрудники Цюрихского университета пригласили двенадцать человек повопить в лаборатории. Но не просто повопить, а представить себе при этом разные ситуации, от действительно страшных до очень радостных. Например, нужно было издать вопль, представив себе встречу с вооружённым мрачным незнакомцем в тёмном переулке, или же вообразив, что твоя любимая спортивная команда выиграла чемпионат мира. В итоге удалось получить семь воплей, которые соответствовали страху, гневу, боли, удовольствию, печали и радости, плюс нейтральный вопль, когда человека просто просили проорать звук [а].

Эти вопли дали послушать другим людям, которых просили за три секунды определить, какие эмоции обуревают вопящего. В другом варианте слушатели внимали двум крикам подряд, про которые нужно было сказать, означает ли крик сигнал тревоги (то есть когда кричат от страха, боли или гнева) или же нет (нетревожный крик, соответственно, выражал радость, печаль или удовольствие). В одном из вариантов участники эксперимента слушали крики в аппарате для функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), чтобы можно было сразу увидеть, как их мозг реагирует на разные вопли.

Вообще говоря, мы и раньше знали, что люди могут орать с разными эмоциями, в том числе и из-за безумной радости. Но поскольку опасность – это опасность, то можно было бы ожидать, что мозг с большей чуткостью реагирует именно на крики страха, гнева и боли. Однако, как пишут авторы работы в статье в PLOS Biology, всё оказалось наоборот: люди лучше различают и быстрее реагируют на «бестревожные» крики, нежели на те, которые сигнализируют об опасности. Это можно увидеть и непосредственно в реакции мозга: судя по фМРТ, чем меньше в крике тревоги, тем чутче на него реагируют те нервные центры, которые обрабатывают звуковые сигналы.

Отсюда можно заключить, что человеческие крики эволюционировали иначе, чем у обезьян (если допустить, что для обезьян крики тревоги всё же более важны, чем крики радости). Возможно, такие особенности восприятия криков у людей связаны с социальной эволюцией. Впрочем, несмотря на серьёзные выводы, которые делают авторы работы, мы осмелимся осторожно предположить, что перед нами исследование, у которого есть неплохие шансы на Шнобелевскую премию.