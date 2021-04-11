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Люди вышли из Африки с обезьяньим мозгом

мозг людей стал похож на человеческий между 1,7 и 1,5 миллионов лет назад.

мозг – одно из главных отличий человека от прочих животных, в том числе и от родственников-обезьян: у нас он больше и устроен сложнее. Но свой замечательный мозг люди получили не сразу. Под людьми мы здесь понимаем весь род Homo, в котором было несколько видов. Некоторые из них постоянно на слуху: Homo sapiens (человек разумный), Homo neanderthalensis (человек неандертальский), Homo denisovan (человек денисовский). Но кроме них есть, например, человек выпрямленный – Homo erectus, который жил задолго до человека разумного и неандертальца. Человек выпрямленный считается непосредственным предком современных людей. Но и до выпрямленного были люди. Самые первые виды Homo возникли в Африке около 2,5 млн лет назад, и хотя выглядели они намного более человекоподобно, чем другие приматы, их мозг был примерно в два раза меньше мозга людей современных. Когда же он увеличился?

Люди вышли из Африки с обезьяньим мозгом
Череп и мозг человека выпрямленного из Грузии (слева), жившего около 1,7 млн лет назад, и человека выпрямленного из Юго-Восточной Азии, жившего около 1,3 млн лет назад. (Иллюстрация: M. Ponce de Leon, Ch. Zollikofer, UZH) Открыть в полном размере ‹ ›

Исследователи из Цюрихского университета вместе с коллегами из Франции, Грузии, Индонезии и Израиля пишут в Nature, что это произошло между 1,7 и 1,5 млн лет назад. Они изучали эндокраны черепов человека выпрямленного, найденных рядом с грузинским городом Дманиси. Эндокран – это рельеф, который мозг оставляет на внутренней поверхности черепа. По эндокрану можно увидеть рисунок крупных борозд и извилин головного мозга и, в некоторых случаях, крупных сосудов.

Возраст останков H. erectus из Грузии составляет по меньше мере 1,8 млн лет. Это были если не самые первые, то одни из первых людей (то есть одни из первых представителей рода Homo), которые перебрались из Африки на территорию Евразии. Оказалось, что по ряду признаков их мозг был больше похож на мозг австралопитеков (непосредственных предшественников людей как биологического рода), либо на мозг современных человекообразных обезьян.

Получается, что мозг Homo довольно долго оставался обезьяноподобным. Очеловечиваться же он начал, как было сказано, между 1,7 и 1,5 млн лет назад. У тех H. erectus, которые жили в Африке после 1,5 млн лет назад, мозг уже был в большей степени человеческим. Вскоре после того, как африканские популяции обзавелись человеческим мозгом, такие же «мозговитые» люди появились и в Юго-Восточной Азии. Стоит ещё раз подчеркнуть, что мозг не просто увеличивался, но и приобретал другую архитектуру, что можно увидеть по рельефу борозд и долей, которые остались на внутренней стороне черепов.

Изменения в мозге отразились и на орудиях труда, и, как полагают авторы работы, одновременно у людей появились зачатки языка – во всяком случае, кажется вполне логичным, чтобы эволюции мозга сопутствовали значительные культурные инновации.

11 апрель 2021 /
Пророчества
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