Костяные иглы помогли древним людям освоить Сибирь

Технологии шитья вместе с разработанным инструментарием быстро распространялись по Сибири практически без изменений.

Древние люди постоянно осваивали новые территории обитания, несмотря на сложные климатические условия. Они ещё не изобрели огородничество и животноводство и вынуждены были довольствоваться дарами природы. А у природы для людей стабильности не было: то стадо бизонов уйдет, то орехи не уродятся. Люди шли за бизонами, попутно изобретая орудия труда и охоты и совершенствуя технологии обработки камня, кости, шкур. Из меха и шкур животных делали накидки, с их помощью утепляли жилища. Согласно находкам, уже неандертальцы в среднем палеолите Европы (то есть, 130-50 тысяч лет назад) скрепляли шкуры животных шнурками из растений и полосками кожи. С течением времени усложнявшиеся орудия труда позволяли людям современного типа (около 30-40 тысяч лет назад) изготавливать всё более удобную и тёплую одежду, которая помогала им жить в суровых условиях.

Александр Федорченко и Наталья Белоусова из Института археологии и этнографии СО РАН обратили пристальное внимание на древнейшие инструменты шитья. Учёные предположили, что между распространением таких орудий труда и миграциями палеолитических сообществ Сибири есть связь. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Stratum plus.

Сперва археологи разделили инструментарий на несколько категорий. К первой отнесли самые ранние и самые простые орудия – шилья. Они не требовали особой обработки, лишь заострённого конца, которым было удобно проколоть дырку в шкуре. Во вторую категорию вошли проколки – более изящные инструменты, позволявшие делать мелкие отверстия. Следующие по тонкости работы – игловидные изделия, иглы без ушка. Ими и прокалывали, и закрепляли, как булавкой, и, возможно, использовали для татуирования. Четвёртая категория – собственно иглы. Археологи отмечают, что этот тип изделий практически не изменился с палеолита – то есть, 30-40 тысяч лет назад люди шили практически такими же иглами, как и мы сейчас. Но разница есть, конечно, в материале. Палеолитические швейные инструменты изготавливали из бивня мамонта и из кости бизона, оленя, лошади и даже волка. Обработанные полые кости животных и птиц использовали для хранения игл. Игольники специалисты относят к последней категории швейных инструментов.

На следующем этапе археологи изучили находки с разных стоянок эпохи верхнего палеолита в Сибири. Самые ранние иглы были обнаружены на Алтае (около 40-38 тысяч лет назад), а также в Забайкалье и Якутии (примерно 30 тысяч лет назад). Появление более тонких инструментов специалисты связывают с расширением ассортимента шкур, доступных людям палеолита для обработки. Они стали добывать больше мелких зверей, чьи тонкие шкурки требовали деликатного обращения. В свою очередь, новые технологии и новые материалы позволили шить более удобную, лёгкую и тёплую одежду.

Но как определить, где такие технологии появились впервые? В отличие, например, от камня, характеристики кости как сырья не отличались от региона к региону. Поэтому технологии производства орудий шитья вместе с направлениями миграции людей могли распространяться на большие расстояния, не изменяясь. Из-за этого возникает впечатление, что эти навыки появились одновременно в разных местах. И хотя археологи всё же проследили несколько направлений (от Алтая на северо-восток, в Чулымо-Енисейское междуречье и от Алтая на восток, в Забайкалье), они считают, что люди в эпоху палеолита перемещались по Сибири более интенсивно и разнонаправленно. Поэтому и технологии шитья вместе с разработанным инструментарием быстро распространялись практически без изменений. А вот ответа на вопрос, в Европе или в Сибири находился этот первоначальный очаг, у учёных пока нет.

В планах у исследователей – реконструкция палеолитических технологий шитья. При этом эксперименты археологи будут проводить с помощью инструментов, изготовленных древними методами, и учитывая этнографический опыт. Учёных интересует не только результат, но и сам процесс использования костяных игл.