» » Мозжечок помогает переваривать спирт

Мозжечок помогает переваривать спирт

Вспомогательные клетки нервной системы, сидящие в мозжечке, наравне с печенью превращают уксусный альдегид в уксусную кислоту.

Попав в организм, этанол сначала превращается в менее вредный ацетальдегид (уксусный альдегид). Впрочем, несмотря на то, что он менее вредный, чем этанол, именно уксусному альдегиду перепивший человек обязан тошнотой и головной болью. Потом ацетальдегид превращается в уксусную кислоту, и по мере того, как он превращается, неприятные ощущения проходят.

Мозжечок помогает переваривать спирт
Мозжечок в человеческом мозге. (Иллюстрация: CLIPAREA / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Фермент, который перерабатывает уксусный альдегид в уксусную кислоту (и спасает нас от похмелья), называется ацетальдегиддегидрогеназа 2. До сих пор считалось, что она работает преимущественно в печени. Однако исследователи из Национального института алкоголизма (США) обнаружили, что альдегиддегидрогеназа достаточно активно работает ещё и в мозжечке. Точнее, сначала выяснилось, что в мозжечке накапливается много уксусной кислоты, а потом оказалось, что она появляется здесь благодаря местной альдегиддегидрогеназе.

В статье в Nature Metabolism говорится, что фермент синтезируют служебные клетки мозга под названием астроциты. Впрочем, это раньше их считали сугубо вспомогательными клетками, которые только поддерживают нейроны, питают их и убирают метаболический мусор – в последнее время мы всё чаще слышим, что астроциты напрямую вмешиваются в работу нейронных сетей, влияя на сон и высшие когнитивные функции. Однако сейчас речь идёт как раз о метаболической роли астроцитов. Даже без алкоголя ген альдегиддегидрогеназы в астроцитах мозжечка заметно более активен, чем в астроцитах других зон мозга.

Если же мышам дать небольшую порцию алкоголя, то в мозжечке, во-первых, появится уксусная кислота, а во-вторых, повысится уровень гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), которую нейроны используют как нейромедиатор. Слишком высокий уровень нейромедиатора – это не очень хорошо: из-за повышенной ГАМК в мозжечке ухудшается контроль над движениями.

Но, может быть, повышенный уровень уксусной кислоты и ГАМК в мозжечке случился из-за активной работы печёночной альдегиддегидрогеназы? Исследователи ставили эксперименты с мышами, у которых альдегиддегидрогеназы в печени не работала, так что уксусная кислота и ГАМК в мозжечке возникали благодаря местной альдегиддегидрогеназе. И наоборот, если фермент отключали в мозжечке, но оставляли работать в печени, то ни уровень уксусной кислоты, ни уровень ГАМК в мозжечке в ответ на алкоголь не повышался.

С теми же мышами поставили эксперименты на координацию движений, и оказалось, что слегка выпившие мыши, которым оставили только мозжечковую альдегиддегидрогеназу, хуже владеют своим телом. Напротив, мыши только с печёночной альдегиддегидрогеназой хорошо справлялись с тестом на координацию, несмотря на небольшую порцию этанола.

Авторы работы делают вывод, что мозжечок перерабатывает этанол на равных с печенью. Правда, в эксперименте мышей поили спиртом не слишком сильно. Вполне возможно, что когда речь идёт о больших порциях алкоголя, то на первое место выходит печень. Тут, как говорится, нужны новые эксперименты. Кстати, строго говоря, астроциты мозжечка перерабатывают не спирт, а уксусный альдегид, который образовался из спирта. Этанол в уксусный альдегид превращает другой фермент – алкогольдегидрогеназа. Она активна преимущественно в печени, и произведённый ею уксусный альдегид распространяется из печени по телу. (Хотя, кто знает, может, и этот фермент тоже найдут в мозжечке.)

И также новые эксперименты нужны, чтобы выяснить, как обстоят дела у людей: если и у нас мозжечок активно переваривает спирт, то, возможно, стоит подумать о каких-нибудь новых методах лечения алкогольной зависимости, которые учитывали бы эти новые данные о метаболизме алкоголя.

По материалам The Scientist

05 апрель 2021 /
Пророчества
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Любителей риска выдаёт мозг
Пророчества

Любителей риска выдаёт мозг

В мозге рисковых людей серого вещества чуть меньше, чем у тех, кто рисковать не любит.
Как вовремя обнаружить жир в печени
Пророчества

Как вовремя обнаружить жир в печени

Опасный избыток жира в печени можно определить с помощью датчика, который следит за движением воды в живой ткани.
Кишечные бактерии влияют на сон
Пророчества

Кишечные бактерии влияют на сон

Без кишечных бактерий мозгу начинает не хватать нейромедиаторов, управляющих сном.
Иммунные клетки мозга управляют нервными сигналами
Пророчества

Иммунные клетки мозга управляют нервными сигналами

Возбуждённые нейроны, лишённые иммунных клеток, не могут успокоиться и могут довести мозг до эпилепсии.
Почему женщины более восприимчивы к алкоголю
Пророчества

Почему женщины более восприимчивы к алкоголю

Согласно работе американских и австралийских исследователей, за последние сто лет во многих странах женщины так же пристрастились к спиртному, как и мужчины. Правда, последствия для девушек
С возрастом у рыб теряется способность к формированию некоторых типов нервных клеток
Пророчества

С возрастом у рыб теряется способность к формированию некоторых типов нервных клеток

Исследователи из Германии и Австралии показали, что с возрастом у рыбок данио в мозжечке снижается количество нейрональных стволовых клеток, а также сужается спектр их возможных дифференцировок.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Создана ткань, на которую можно выводить изображения. Она подходит для шитья одеждыЧеловек опустился на самую глубокую точку Земли. Что там происходит?Какие реактивные ранцы могут использоваться в военных целях?Король мошенников ХХ векаУлугбек: астроном и шахидМожно ли научиться критически мыслить и зачем это нужно?Извержение вулкана Фаградалсфьяль: все, что нужно знатьVolkswagen отказался от разработки бензиновых и дизельных двигателей. Что дальше?


Свежие Статьи
В генах якутских коров нашли африканский след

В генах якутских коров нашли африканский след

Мозжечок помогает переваривать спирт

Мозжечок помогает переваривать спирт

У обезьян нет культуры

У обезьян нет культуры

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+