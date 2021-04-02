Генетики нашли у скифов вторую «прародину»

Так что теорию о единственном центре происхождения степных кочевников можно забыть.

Попытки определить происхождение этого загадочного народа делались ещё в глубокой древности. Уже Геродот (V век до н.э.) приводит легенду о прародителе всех скифов Таргитае и трёх его сыновьях. Историческая наука предлагала три центра происхождения степных племён I тысячелетия до н.э.: степи Причерноморья и Прикаспия, степи Центральной Азии и степи Евразии, как «плавильный котел» множества независимых племён из разных регионов. До появления генетических методов анализа выдвигаемые гипотезы основывались на базе лингвистических и археологических исследований. Теперь же специалисты изучают геномы представителей различных археологических культур, оставивших свои погребения на обширной степной территории Евразии, чтобы восстановить их биологическую историю.

Карты основных генетических изменений, которые произошли на протяжении II и I тысячелетий до нашей эры: А. Формирование генофонда оседлых пастухов в эпоху поздней бронзы, 1400-900 годы до н.э. Илл.: Gnecchi-Ruscone et al. / Science Advances, 2021 Карты основных генетических изменений, которые произошли на протяжении II и I тысячелетий до нашей эры: В. Источники возникновения и направления распространения восточного скифского и западного сарматского генетических компонентов, 800-100 годы до н.э.. Илл.: Gnecchi-Ruscone et al. / Science Advances, 2021 ‹ › Открыть в полном размере

Группа специалистов из Германии, России, Казахстана, Узбекистана, Венгрии и Южной Кореи под эгидой Института Макса Планка изучила геномы древних жителей степей Евразии и определила два основных источника формирования генофонда скифов. Исследование опубликовано в журнале Science Advances 26 марта.

Первый из них находился в горном Алтае. Именно там, по словам исследователей, находятся древнейшие могилы кочевников железного века (IX век до н.э.). Впрочем, алтайскую родословную выделяли в генетике скифов и ранее. Одновременно с распространением этого восточного компонента на юг и запад двинулись представители ранних популяций Урала. Исследователи отмечают, что «след» этих западных евразийцев наиболее заметен в генофонде сарматов. Кроме того, он оказался довольно однородным, несмотря на многовековую сарматскую историю и распространение их племён по обширной территории.

Также в исследованных геномах обнаружился небольшой вклад из иранского источника – от древнего населения южных регионов Кавказа/Ирана и южной части Средней Азии, которую называют Туран. Пропорции этой примеси увеличиваются с востока на запад с течением времени. Так что теорию о единственной прародине скифов можно точно забыть. Уже понятно, что в формировании генофонда степных кочевников приняли участие древнейшие популяции Алтая и Урала. Возможно, дальнейшее изучение геномов представителей раннего железного века уточнит и эти данные.

Жители евразийских степей эпохи бронзы (3-5 тысяч лет назад) занимались оседлым скотоводством и вели довольно мирное существование по отношению к своим географическим соседям. Их биологическая история свидетельствует, что в начале бронзового века в регионе происходили крупные миграции населения. Но уже через пару тысячелетий генетическое разнообразие сменилось относительной однородностью.

Однако пришедшие им на смену воинственные племена кочевников были совсем не похожи на своих предшественников. В письменных источниках народов, с которыми эти племена вступали в военные конфликты, сохранилось множество сведений об их внешности, обычаях и поведении. Соседи называли их скифами, хотя, как теперь известно, под этим собирательным названием скрывается целый ряд степных археологических культур, объединённых общими традициями.