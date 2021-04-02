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Генетики нашли у скифов вторую «прародину»

Так что теорию о единственном центре происхождения степных кочевников можно забыть.

Попытки определить происхождение этого загадочного народа делались ещё в глубокой древности. Уже Геродот (V век до н.э.) приводит легенду о прародителе всех скифов Таргитае и трёх его сыновьях. Историческая наука предлагала три центра происхождения степных племён I тысячелетия до н.э.: степи Причерноморья и Прикаспия, степи Центральной Азии и степи Евразии, как «плавильный котел» множества независимых племён из разных регионов. До появления генетических методов анализа выдвигаемые гипотезы основывались на базе лингвистических и археологических исследований. Теперь же специалисты изучают геномы представителей различных археологических культур, оставивших свои погребения на обширной степной территории Евразии, чтобы восстановить их биологическую историю.

Генетики нашли у скифов вторую «прародину»
Карты основных генетических изменений, которые произошли на протяжении II и I тысячелетий до нашей эры: А. Формирование генофонда оседлых пастухов в эпоху поздней бронзы, 1400-900 годы до н.э. Илл.: Gnecchi-Ruscone et al. / Science Advances, 2021
Генетики нашли у скифов вторую «прародину»
Карты основных генетических изменений, которые произошли на протяжении II и I тысячелетий до нашей эры: В. Источники возникновения и направления распространения восточного скифского и западного сарматского генетических компонентов, 800-100 годы до н.э.. Илл.: Gnecchi-Ruscone et al. / Science Advances, 2021 ‹ › Открыть в полном размере

Группа специалистов из Германии, России, Казахстана, Узбекистана, Венгрии и Южной Кореи под эгидой Института Макса Планка изучила геномы древних жителей степей Евразии и определила два основных источника формирования генофонда скифов. Исследование опубликовано в журнале Science Advances 26 марта.

Первый из них находился в горном Алтае. Именно там, по словам исследователей, находятся древнейшие могилы кочевников железного века (IX век до н.э.). Впрочем, алтайскую родословную выделяли в генетике скифов и ранее. Одновременно с распространением этого восточного компонента на юг и запад двинулись представители ранних популяций Урала. Исследователи отмечают, что «след» этих западных евразийцев наиболее заметен в генофонде сарматов. Кроме того, он оказался довольно однородным, несмотря на многовековую сарматскую историю и распространение их племён по обширной территории.

Также в исследованных геномах обнаружился небольшой вклад из иранского источника – от древнего населения южных регионов Кавказа/Ирана и южной части Средней Азии, которую называют Туран. Пропорции этой примеси увеличиваются с востока на запад с течением времени. Так что теорию о единственной прародине скифов можно точно забыть. Уже понятно, что в формировании генофонда степных кочевников приняли участие древнейшие популяции Алтая и Урала. Возможно, дальнейшее изучение геномов представителей раннего железного века уточнит и эти данные.

Жители евразийских степей эпохи бронзы (3-5 тысяч лет назад) занимались оседлым скотоводством и вели довольно мирное существование по отношению к своим географическим соседям. Их биологическая история свидетельствует, что в начале бронзового века в регионе происходили крупные миграции населения. Но уже через пару тысячелетий генетическое разнообразие сменилось относительной однородностью.

Однако пришедшие им на смену воинственные племена кочевников были совсем не похожи на своих предшественников. В письменных источниках народов, с которыми эти племена вступали в военные конфликты, сохранилось множество сведений об их внешности, обычаях и поведении. Соседи называли их скифами, хотя, как теперь известно, под этим собирательным названием скрывается целый ряд степных археологических культур, объединённых общими традициями.

02 апрель 2021 /
Пророчества
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