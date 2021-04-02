Лекарство от диабета против ВИЧ

Метформин тормозит энергетический обмен в иммунных клетках, тем самым мешая вирусу размножаться в них.

При диабете второго часто прописывают метформин. Диабет второго типа – это когда наши клетки теряют чувствительность к инсулину. Он должен был бы понуждать клетки поглощать глюкозу из крови, но раз они инсулиновые сигналы не чувствуют, то и глюкоза остаётся в крови, и её уровень становится непозволительно высок. Есть разные препараты, которые помогают восстановить клеточную чувствительность к инсулиновым сигналам, и метформин – один из самых известных.

Но в последнее время у метформина обнаруживают и другие полезные эффекты. Например, он помогает клетке избавиться от опасного молекулярного мусора, появившегося из-за радиации. Ещё метформин вместе с мужским стероидным гормоном омолаживает тимус – важную иммунную железу, необходимую для созревания лимфоцитов. Наконец, как пишут в Nature Immunology сотрудники Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле, метформин помогает иммунным клеткам справиться с ВИЧ-инфекцией.

Когда вирус проникает в Т-клетки, он заставляет их получать больше энергии – потому что энергия нужна самому вирусу для размножения. Очевидно, если замедлить энергетический обмен в клетке, то вирусу в ней станет некомфортно. Исследователи искали, какое вещество тут можно использовать, и оказалось, что тут вполне подходит метформин.

Эксперименты ставили на клетках человека, а также на специальных мышах, которые несли в себе человеческие иммунные клетки (иммунитет у мышей был модифицирован так, чтобы не начинать иммунную реакцию в ответ на человеческие белки). И в клетках человека, и в мышах с клетками человека метформин подавлял размножение ВИЧ.



Исследователи также проанализировали медицинскую статистику по больным с ВИЧ. У некоторых из них после заражения ВИЧ развивался диабет, и они начинали принимать метформин. Оказалось, что если больной с ВИЧ принимает метформин, то уровень вируса в крови будет в среднем на 33% ниже, чем у того, кто метформин не принимает.

Сейчас ВИЧ удаётся вполне эффективно сдерживать антиретровирусными препаратами. Однако они не могут избавить от ВИЧ полностью: вирус умеет «засыпать» в клетке, становясь неуязвимым для лекарств, и просыпаясь время от времени, он успевает нанести определённый урон иммунитету. Кроме того, антивирусные средства чреваты побочными эффектами. Метформин стал бы тут хорошим подспорьем: вряд ли с его помощью удастся окончательно изгнать вирус из организма, но с ним антиретровирусная терапия может стать намного более эффективной. В пользу метформина говорит и то, что это не экспериментальный препарат – он давно испытан в клинических исследованиях, и притом сравнительно дёшев.

Это далеко не первый раз, когда, казалось бы, давно знакомое лекарство вдруг обнаруживает новые полезные свойства. Насчёт того же ВИЧ мы не так давно писали, что антибиотик конканамицин А мешает вирусу скрываться от иммунитета. А буквально на днях мы рассказывали, что лекарство от гриппа и сердечный препарат повышают шансы выжить при общем заражении крови.