В Московском Кремле нашли редкие надгробия XVII века

Одна из плит могла принадлежала представителю высшего управленческого аппарата Московского государства

Во время раскопок в Московском Кремле в фундаментах 1930-х годов нашли две белокаменных надгробных плиты. Они датируются XVII веком, одна из них принадлежала представителю высшего управленческого аппарата Московского государства. О находках сообщает Владимир Сергеевич Курмановский в статье, опубликованной в недавнем выпуске «Краткие сообщения Института археологии».

Одно из надгробий, как гласит надпись на нём, первоначально находилось на могиле Андрея Яковлевича Пятово. Надпись была высечена, а потом раскрашена двумя разными красками: большинство букв – тёмно-синей, почти чёрной, а заглавные – красной. Датируется плита второй половиной XVII века. По письменным свидетельствам, Андрей Яковлевич Пятово был воеводой в Новосиле при царе Федоре Алексеевиче. Он участвовал в войне с Речью Посполитой 1654–1667 годов, и за заслуги в этой кампании получил оклад, максимально возможный для представителей высшего служилого сословия в тот период, – в 1000 четвертей.



Согласно «Российской родословной книге» П.В. Долгорукова, Андрей Яковлевич был правнуком Антипа Ильича Пятого, дьяка при Иване Грозном. (Однако среди списков дьяков и подьячих XV–XVII вв., составленных С.Б. Веселовским и Н.Ф. Демидовой, дьяк с таким именем не фигурирует). Не исключено, что эта фамилия была связана с родом Пятово, одной из ветвей Плещеевых, которые, в свою очередь, были потомками черниговского боярина Федора Бяконта, отца митрополита Алексия.



Отец Андрея Яковлевича, Яков Деев сын Пятово, пожалованный в дьяки из стремянных конюхов (одна из категорий придворных служителей), в своей челобитной писал о том, что ранее служил «с городом», т.е. входил в одну из провинциальных корпораций дворян и детей боярских. Носители фамилии Плещеевых в XVI в. оказывались в составе дворянских корпораций едва ли не каждого уезда.

Интересно, что могила Андрея Яковлевича, вероятно, находилась, в престижной части некрополя Чудова монастыря, разрушенного в 1929–1932 годах. В этой же части некрополя были первоначальное захоронение митрополита Алексия (основатель обители) и могила его племянника, боярина Данила Феофановича. Так что если Андрей Яковлевич Пятово не принадлежал к этому известному роду, а был лишь однофамильцем, то пытался «приписаться» к нему.

Второе надгробие более раннее. Оно, судя по надписи, было первоначально установлено в 1611 году, на могиле некого Никиты Михайловича (имя восстанавливается в определенной степени гипотетически). Такое сочетание имени и отчества в источниках начала XVII века встречается не часто. Учитывая соседство плиты с престижным участком некрополя и надгробием Андрея Яковлевича Пятово, автор статьи предположил, что и надгробие начала XVII века могло принадлежать представителю этой фамилии. «Микита Михайлов сын Пятово» упоминается в списке 1591/1592 г. среди детей боярских смоленского архиепископа. По мнению В.С. Курмановского, Никита Михайлович мог оказаться в Москве в период Семибоярщины и скончаться там, приняв постриг в Чудовом монастыре.

Интересно, что примерно через 100 лет надгробие Никиты Михайловича использовали во второй раз: в 1706 году его установили на могиле другого человека – иеродиакона Чудова монастыря (его имя оказалось отбито), о чём сделали соответствующую надпись на торце плиты.