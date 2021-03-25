Полярные стегозавры питались очень твёрдой пищей

Судя по останкам стегозавров, найденных в Якутии, эти ящеры вели осёдлый образ жизни и у них очень быстро менялись зубы.

Стегозавры среди динозавров – одни из самых узнаваемых: на хвосте у них шипы, а спина вдоль хребта усажена вертикальными костяными пластинами. Массивные и приземистые, в длину они достигали пяти–семи метров и имели непропорционально маленькую голову. Поэтому и зубы их были достаточно небольшими, около сантиметра в высоту и примерно столько же в ширину.

Реконструкция внешнего вида одного из видов стегозавров – Stegosaurus stenops. ( фото Зубы стегозавров, найденные на местонахождении у ручья Тээтэ, в разных плоскостях (Иллюстрация: Pavel Skutschas et al. / PLoS One, 2021) ‹ › Открыть в полном размере

Палеонтологи Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) вместе с коллегами из Зоологического института РАН, Палеонтологического института РАН имени А. А. Борисяка, Боннского университета и Института геологии алмаза и благородных металлов РАН во время экспедиций в Якутию в 2012 и в 2017–2019 годах собрали большой материал по стегозаврам. В частности, много останков стегозавров обнаружили у берегов ручья Тээтэ, недалеко от якутского города Сунтар. (Это место известно как крупное, но пока не до конца изученное местонахождение динозавров.) Во времена стегозавров, то есть около 165–125 млн лет назад, то место, где сейчас находятся окрестности города Сунтар, располагалось близко к северному полюсу. климат в те времена, конечно, здесь был другим, чем сейчас, иначе динозавры бы тут не выжили. Но всё равно остаются вопросы: кто тут жил, отличалась ли местная фауна от фауны южных регионов, как на животных влияли полярный день и полярная ночь.

На многие из подобных вопросов можно получить ответы, если присмотреться к динозавровым зубам. По словам доцента кафедры зоологии позвоночных СПбГУ, доктора биологических наук Павла Скучаса, у ручья Тээтэ удалось найти зубы разновозрастных животных, как взрослых, так и детенышей. Это значит, что полярные стегозавры, скорее всего, жили оседло: размножались и выращивали потомство на одной и той же территории круглый год.

Кроме того, все зубы чрезвычайно сточенные, что наводит на мысль о том, что они менялись у здешних стегозавров достаточно быстро. Исследователи изучили на зубах так называемые линии фон Эбнера – своеобразный аналог древесных годовых колец, по которым можно посчитать количество дней, необходимых для формирования зуба. В статье в PLoS ONE говорится, что у стегозавров зубы сменялись за 95 дней, хотя у других видов динозавров это происходит дольше – 200 дней и более. Вряд ли у полярных стегозавров был кариес – за такое время он просто не успел бы появиться.

«То, что зубы быстро формировались, быстро стачивались и быстро менялись, скорее всего, говорит о том, что стегозавры из Якутии питались какой-то жесткой пищей. Мы пока не можем со стопроцентной уверенностью сказать, что обнаружили полярную адаптацию, так как информации о зубах стегозавров в принципе очень мало. Однако обычно их зубы, найденные в более южных районах, имеют только одну поверхность стирания. Словом, это новый вопрос для палеоботаников – что такое жесткое росло в полярных регионах, чем питались якутские стегозавры?» – говорит Павел Скучас.

Кроме того, на поверхности стирания зубов удалось разглядеть изогнутые микроборозды. Раньше палеонтологи предполагали, что стегозавры двигали челюстью просто вверх-вниз, орудуя зубами, как ножницами. Однако по микробороздам стало понятно, что их челюсти двигались сложнее, что зубы не просто смыкались, но и тёрлись друг о друга, двигаясь в горизонтальной плоскости.

По словам Павла Скучаса, несмотря на то, что стегозавры – одни из самых узнаваемых и популярных динозавров, мы до сих пор мало что о них знаем. Полученные результаты породили и много новых вопросов, которые можно решить, не отправляясь в экспедицию, а изучая материалы, уже сотни лет хранящиеся в музеях. Исследователям удалось показать, какие особенности были у полярных стегозавров, но нам ещё предстоит выяснить, каким был обычный, «эталонный» стегозавр.

По материалам СПбГУ