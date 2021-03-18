Как распространяется дезинформация и как ей противостоять?

Теории заговора и дезинформация распространяются с ошеломительной скоростью. Не без помощи социальных сетей, конечно же.

Несмотря на то, что это может показаться неочевидным, распространение дезинформации и теорий заговора в современном мире постоянно растет. Хотя казалось бы – у каждого из нас в кармане лежит устройство, с помощью которого можно получить доступ к абсолютно любой информации на планете. Тем не менее данные последних опросах в США показали, что практически каждый десятый респондент не верит, что люди действительно высаживались на Луну, а в нашей стране более 60% опрошенных считают (по данным «Левада-центра»), что коронавирус SARS-CoV-2 вызывающий COVID-19, был создан искусственно как биологическое оружие. Стоит ли говорить о сотнях и тысячах людей по всему миру убежденных в том, что Билл Гейтс чипирует население с помощью вакцинации, а под мириадами событий, которые мы видим сквозь призму новостей, скрывается одна зловещая группа – «тайное мировое правительство». И все бы ничего, но эксперты отмечают, что сегодня теории заговора и фейк-ньюс распространяются с ошеломительной скоростью. И прежде всего благодаря социальным сетям.

Кто доверяет фейк-ньюс?

Психологи, изучающие феномен фейк-ньюс, предупреждают, что это тяжелая битва, которая потребует глобальных совместных усилий ученых, правительств и владельцев социальных сетей. «Фундаментальная проблема дезинформации заключается в том, что, услышав ее, люди склонны верить ей и действовать в соответствии с ней, даже после того, как эту информацию опровергли», – отмечает Стефан Левандовски, профессор психологии в Бристольском университете в Великобритании. Даже в самом лучшем из возможных миров опровержение фейк-ньюс – задача не из легких.

Интересно, что начиная с 1970-х годов психологи показали, что даже после того, как дезинформация была опровергнута, ложные убеждения по-прежнему могут сохраняться. По мнению члена Американской ассоциации психологов (APA) Норберта Шварца, мы используем пять основных критериев при оценке информации: совместимость с другой известной информацией, достоверность источника, последовательность информации, наличие доказательств и другие люди, всецело этой информации доверяющие.

Исследования Шварца также продемонстрировали, что люди с большей вероятностью принимают дезинформацию как факт, если ее легко услышать или прочитать. А в наши дни сделать это проще простого, особенно если у вас отсутствует привычка постоянно проверять информацию.

Как удалось показать в своих исследования психологу Питер Дитто из Калифорнийского университета, люди проявляют скептицизм избирательно – например, когда они менее критичны к идеям, которые согласуются с их политическими убеждениями. Эксперты также выделяют различия в восприимчивости к дезинформации. Так, люди которые не привыкли к аналитическим рассуждениям, намного чаще склонны доверять фейк-ньюс.

Эксперты в целом согласны с тем, что для борьбы с фейк-ньюс и технологические компании, и средства массовой информации должны играть определенную роль в сдерживании потока информации. Но к счастью, есть еще много того, что вы лично можете сделать. Так, если каждый человек будет нести гораздо большую ответственность за контент, который он размещает в интернете, окружающий мир может сильно измениться. Так что когда вы решите поделиться чем—то, подумайте, чем именно вы делитесь и действительно ли размещенная в источнике информация достоверна.