Можно ли научиться критически мыслить и зачем это нужно?

Способ мышления, который требует постоянного оспаривания собственных идеалов, увы, свойственен не всем. Но ему можно научиться.

Критическое мышление предполагает открытость новому опыту и информации. Оно позволяет нам значительно расширить кругозор. Мыслительные процессы, задействованные в критическом мышлении, не только формируют наши убеждения и действия, но также оказывают влияние на то, как мы принимаем решения, что особенно важно в эпоху фейковых новостей. Недавно ученые из Университета Упсалы разработали цифровой тест, который обучает интернет-пользователей оценивать новости, изображения и видео, представленные в социальных сетях. Полученные результаты подтвердили гипотезу исследователей о том, что самотестирование действительно улучшает способность студентов применять критическое мышление к цифровым источникам информации – ключевому компоненту цифровой грамотности. Интересно и то, что критическое мышление направляет нас к наиболее разумному, этичному и чуткому выбору в соответствующих ситуациях.

Критическое мышление – что нужно знать?

Когда речь заходит о способности использовать мышление в качестве инструмента, позволяющего решать множество самых разных, как интеллектуальных, так и не очень, задач, мы говорим о критическом мышлении. Сегодня исследователи определяют способность мыслить критически, как способность сомневаться в получаемой информации и собственных убеждениях. Подобный тип мышления позволяет мыслить рационально и ясно, формулировать сильные аргументы и искать логическую связь между фактами.

«Почему это так, а не иначе?», «Где доказательства и насколько они хороши?», «Хороший ли это аргумент и можно ли его проверить?» – подобные вопросы выводят нас за пределы простого описания в область научных выводов и рассуждений, что позволяет ученым совершать научные открытия. И хотя для многих из них критическое мышление становится, по-видимому, интуитивным, его необходимо всячески культивировать.

Интересно, что идея «обучения» критическому мышлению сама по себе является оксюмороном: критическому мышлению действительно можно научиться только на практике. Между тем, способность активно рассматривать и оценивать информацию, выявлять предубеждения, прослеживать логическую связь и внимательно изучать доказательства позволит многим людям по всему миру принимать лучшие решения. И хотя эти решения могут быть тривиальными (действительно ли этот чудо-крем против морщин омолодит вашу кожу?), во многих случаях рассуждения и принятие решений могут иметь существенное значение, а некоторые решения имеют изменяющие жизнь последствия.

Как отмечают авторы исследования 2005 года, обучение критическому мышлению очень трудная задача, так как этот навык более высокого порядка и требует практики. Результаты работы 2018 года, однако, гласят, что научиться мыслить критически все-таки можно.

Как научиться мыслить критически?

Эксперименты, проведенные департаментом физики и высшей школой образования Стэндфордского университета продемонстрировали, что студентов можно обучить навыкам критического мышления. Авторы научной работы, опубликованной в журнале PNAS, пришли к выводу, сто способность расшифровывать, интерпретировать информацию и предлагать разнообразные варианты решения напрямую связана с интеллектом.

В исследовании приняли участие две группы студентов вводного курса по физике. Первая, экспериментальная группа, должна была сравнивать количественные показания данных, в то время как вторая, контрольная группа, не получила вообще никаких указаний. Интересно, что сравнивать данные студенты должны были применив научный метод – свои наблюдения они измеряли математическим или статистическом способом.

Такой подход привел к довольно интересным результатам в экспериментальной группе: даже когда испытуемые не получали указаний, они в 12 раз чаще использовали творческий подход в решении задач. Более того, студенты в экспериментальной группе в 4 раза чаще пользовались объяснениями и лучше обосновывали решения, в отличие от студентов из контрольной группы. Полученные результаты настолько поразили ученых, что спустя год они повторили эксперимент и результат повторился.

Так как мы живем в эпоху, когда доступ к информации имеет большинство населения разных стран мира, отсутствие навыка использования получаемой информации является критически важным. Вне зависимости от того, смотрите ли вы новый популярный ролик на YouTube или включили передачу но Первом канале, способность интерпретировать и анализировать полученную информацию в любом случае сыграет вам на руку. Ученые также отмечают, что постоянная тренировка, например простая проверка фактов при просмотре видео о, например, прививках, играет огромную роль в обучении критическому мышлению.

Еще одно интересное исследование было опубликовано в мае 2019 года в журнале Research in Higher Education, отображает потенциальное решение проблемы лженаучных убеждений, показывая, что интенсивные уроки критического мышления могут уменьшить количество таковых.