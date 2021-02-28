Лирохвосты поют за себя и за того парня

Самцы лирохвостов исполняют для самок тревожные песни.

Австралийские лирохвосты, или птицы-лиры, знамениты своим хвостом, отчасти похожим на павлиний – у самцов он очень большой, довольно красочный (хотя и в сдержанных тонах), и когда самец ухаживает за самкой, он его распахивает, подобно павлину. Но больше, чем хвостом, лирохвосты знамениты своим невероятным голосом. Самцы устраивают настоящие брачные концерты, имитируя буквально всё, что в состоянии услышать, от песен других птиц до лая собак, плача младенцев, звуков флейты или рёва бензопилы. Собственно, их невероятные голосовые способности известны давно, и в том, что лирохвосты умеют петь за того, за того и ещё вон за того парня, никакой новости нет.

Однако сотрудникам Австралийского национального университета удалось найти в песнях лирохвостов нечто новое. Исследователи сделали множество записей обыкновенных лирохвостов (один из двух видов рода Лирохвосты). И вот на записях удалось обнаружить, что в какой-то момент самец понижает громкость и начинает по-особому щебетать и чирикать, а также шуршать крыльями. Этот щебет, чириканье и шуршание складываются в коллективный сигнал тревоги: когда птицы в лесу обнаруживают хищника – например, змею или ястреба – они все начинают издавать такие звуки. Так они показывают хищнику, что его обнаружили, и одновременно предупреждают тех, кто о нём ещё не знают. Услышав сигнал тревоги, птицы собираются вместе и могут даже прогнать хищника, нападая на него все разом – начинается травля, или моббинг. Призыв к моббингу более-менее универсален для всех видов птиц, и понимают его тоже все виды.





В статье в Current Biology говорится, что один самец лирохвоста чрезвычайно точно имитировал коллективный сигнал тревоги. И если этот сигнал в исполнении лирохвоста проигрывали через колонки, расставленные в лесу, то к источнику звука собирались другие птицы, чтобы начать совместную атаку на хищника.

На первый взгляд может показаться, что такая песня самке вряд ли понравится. Тем не менее, самцы, имитирующие тревожный шум целой птичьей стаи, вполне успешны в личной жизни. Одно из объяснений может быть в том, что самцы исполняют сигнал тревоги под конец брачного танца и даже в процессе спаривания. Возможно, так они добиваются, чтобы самка уже точно никуда не уходила и держалась поближе к ним. Правда, тут приходится признать, что, несмотря на угрозу хищника, самки продолжают думать о размножении. Другое объяснение проще: имитация коллективной тревожной сирены – лишнее доказательство самцовой удали, показатель того, что самец годится стать отцом потомству.