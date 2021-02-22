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Фараон Секененра Таа II был жестоко убит на поле боя

Об этом свидетельствуют данные компьютерной томографии мумии фараона.

Фараон Секененра Таа II был жестоко убит на поле боя

Мумия Секененра Таа II. А: голова мумии сохранила следы множественных черепных травм. В: деформированные верхние конечности мумии. фото: Saleem, Hawass / Frontiers of Medicine, 2021.

Фараон Секененра Таа II был жестоко убит на поле боя

Бронзовое оружие гиксосов, найденное при раскопках в Тель-эль-Дабаа (древний Аварис). A, E, F – кинжал. B, C – боевые топоры. D – наконечник копья. В настоящее время оружие хранится в коллекции Каирского археологического музея. фото: Saleem, Hawass / Frontiers of Medicine, 2021.

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Профессор радиологии Каирского университета Сахар Салим (Sahar Saleem) и известный археолог Захи Хавасс (Zahi Hawass) представили результаты компьютерной томографии мумии фараона Секененра Таа II. Они также изучили письменные свидетельства о смерти фараона и сравнили раны на его голове с пятью видами холодного оружия гиксосов, образцы которого были найдены во время раскопок древнего Авариса. Статья о результатах исследования опубликована в журнале Frontiers of Medicine.

Компьютерная томография подтвердила выводы, сделанные во время предыдущих исследований мумии. Повреждения на голове фараона действительно свидетельствуют, что он погиб не своей смертью, а кроме уже известных травм, были выявлены дополнительные, искусно скрытые под слоем бальзамировочного материала.

На момент смерти Секененра было около 40 лет. Он был ростом примерно в 167 см и имел прекрасные зубы. мозг фараона усох и занимал левую часть черепа. Внутренние органы отсутствовали. Верхние конечности мумии были согнуты в локтях и запястьях, а пальцы скрючены. В то же время в документах о первом осмотре мумии фараона в 1886 году отмечался неприятный запах.

Эти данные были интерпретированы следующим образом. К моменту мумификации тело фараона уже начало разлагаться. Но бальзамирование прошло в хорошо оборудованном и предназначенном для этого месте, а не в полевых условиях, как считалось раньше. Бальзамировщики не смогли уложить тело в традиционную позу мумии, но постарались загримировать последствия ранений.

Египетские специалисты заново изучили все повреждения черепа Секененра и подтвердили, что большинство ударов пришлись на правую сторону головы. Часть ранений была нанесена, когда фараон ещё стоял на ногах, а некоторые – когда он был повержен на землю.

Размеры и форму травм исследователи сопоставили с оружием врагов египтян – гиксосов. Оказалось, что фараон был убит довольно жестоким образом: он получил удары исключительно в голову копьем, кинжалом, боевым топором, а также дубинкой или рукоятью топора. Сразу несколько из ранений были смертельными. Отсутствие следов от оружия на руках говорит о том, что Секененра не защищался – возможно, потому что его руки уже были связаны.

Потеря лица в прямом смысле была очень болезненной для древних египтян, поскольку не позволяла правильно мумифицировать умершего, а для фараона – ещё и очень унизительной. Таких ранений нет ни у одного фараона Древнего Египта, известного своими военными успехами. Это может означать, что Секененра участвовал в бою, а не наблюдал за битвой из защищенного места.

По этим данным Салим и Хавасс выстроили картину гибели фараона. Смертельная битва, по их предположениям, произошла где-то между Дейр-эль-Баллас, где Секененра выстроил укрепление, и Аварисом. Фараон был захвачен в бою, связан и, возможно, стоял перед убийцами, преклонив колени. Сильным ударом меча или топора его свалили на землю и добили. После чего тело правителя какое-то время лежало на поле боя на левом боку. В таком положении подданные нашли его и отправили к месту мумификации. Предположительно – в столицу, Фивы.

Эти данные дополняют современные знания об одной из драматичных страниц истории Древнего Египта – второго переходного периода (1715 – около 1554 года до н.э.), когда страна распалась на части, и Нижний Египет захватили гиксосы.

Фараон Секененра Таа II из XVII (Фиванской) династии правил в Древнем Египте приблизительно в 1569-1554 годах до н.э. Династия имеет географическое уточнение потому, что XVIII-XVI веках до н.э. часть Египта находилась во владении гиксосов. Пришельцы выбрали своей столицей город Аварис в дельте Нила. А Югом со столицей в Фивах правили фараоны. Считалось, что во время правления Секененра конфликт с гиксосами перешёл в фазу военных действий, а он сам погиб на поле боя или, возможно, в результате дворцового переворота.

Мумия Секененра Таа II была обнаружена в 1881 году, а в 1886 году её развернул и описал египтолог Гастон Масперо. Именно он отметил следы многочисленных травм на голове и небрежное бальзамирование, сделав вывод о насильственной смерти фараона в возрасте около 40 лет.

Качество мумификации Масперо объяснил спешкой и ненадлежащими условиями вдали от царских мастерских. В 1906 году профессор анатомии Г.Э. Смит подробно описал все замеченные черепные травмы Секененра и упомянул о полном отсутствии ран на других частях тела. Он предположил, что фараон не защищался, а был убит во сне во время дворцового переворота. Кроме того, Смит предположил, каким именно оружием были нанесены раны. Рентгенографическое исследование в 1960-х годах подтвердило заключения предыдущих исследований о нанесенных Секененра травмах.

22 февраль 2021 /
Пророчества
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