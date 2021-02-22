Фараон Секененра Таа II был жестоко убит на поле боя

Об этом свидетельствуют данные компьютерной томографии мумии фараона.

Мумия Секененра Таа II. А: голова мумии сохранила следы множественных черепных травм. В: деформированные верхние конечности мумии. фото : Saleem, Hawass / Frontiers of Medicine, 2021.

Бронзовое оружие гиксосов, найденное при раскопках в Тель-эль-Дабаа (древний Аварис). A, E, F – кинжал. B, C – боевые топоры. D – наконечник копья. В настоящее время оружие хранится в коллекции Каирского археологического музея. фото : Saleem, Hawass / Frontiers of Medicine, 2021.

Профессор радиологии Каирского университета Сахар Салим (Sahar Saleem) и известный археолог Захи Хавасс (Zahi Hawass) представили результаты компьютерной томографии мумии фараона Секененра Таа II. Они также изучили письменные свидетельства о смерти фараона и сравнили раны на его голове с пятью видами холодного оружия гиксосов, образцы которого были найдены во время раскопок древнего Авариса. Статья о результатах исследования опубликована в журнале Frontiers of Medicine.

Компьютерная томография подтвердила выводы, сделанные во время предыдущих исследований мумии. Повреждения на голове фараона действительно свидетельствуют, что он погиб не своей смертью, а кроме уже известных травм, были выявлены дополнительные, искусно скрытые под слоем бальзамировочного материала.

На момент смерти Секененра было около 40 лет. Он был ростом примерно в 167 см и имел прекрасные зубы. мозг фараона усох и занимал левую часть черепа. Внутренние органы отсутствовали. Верхние конечности мумии были согнуты в локтях и запястьях, а пальцы скрючены. В то же время в документах о первом осмотре мумии фараона в 1886 году отмечался неприятный запах.

Эти данные были интерпретированы следующим образом. К моменту мумификации тело фараона уже начало разлагаться. Но бальзамирование прошло в хорошо оборудованном и предназначенном для этого месте, а не в полевых условиях, как считалось раньше. Бальзамировщики не смогли уложить тело в традиционную позу мумии, но постарались загримировать последствия ранений.

Египетские специалисты заново изучили все повреждения черепа Секененра и подтвердили, что большинство ударов пришлись на правую сторону головы. Часть ранений была нанесена, когда фараон ещё стоял на ногах, а некоторые – когда он был повержен на землю.

Размеры и форму травм исследователи сопоставили с оружием врагов египтян – гиксосов. Оказалось, что фараон был убит довольно жестоким образом: он получил удары исключительно в голову копьем, кинжалом, боевым топором, а также дубинкой или рукоятью топора. Сразу несколько из ранений были смертельными. Отсутствие следов от оружия на руках говорит о том, что Секененра не защищался – возможно, потому что его руки уже были связаны.

Потеря лица в прямом смысле была очень болезненной для древних египтян, поскольку не позволяла правильно мумифицировать умершего, а для фараона – ещё и очень унизительной. Таких ранений нет ни у одного фараона Древнего Египта, известного своими военными успехами. Это может означать, что Секененра участвовал в бою, а не наблюдал за битвой из защищенного места.

По этим данным Салим и Хавасс выстроили картину гибели фараона. Смертельная битва, по их предположениям, произошла где-то между Дейр-эль-Баллас, где Секененра выстроил укрепление, и Аварисом. Фараон был захвачен в бою, связан и, возможно, стоял перед убийцами, преклонив колени. Сильным ударом меча или топора его свалили на землю и добили. После чего тело правителя какое-то время лежало на поле боя на левом боку. В таком положении подданные нашли его и отправили к месту мумификации. Предположительно – в столицу, Фивы.

Эти данные дополняют современные знания об одной из драматичных страниц истории Древнего Египта – второго переходного периода (1715 – около 1554 года до н.э.), когда страна распалась на части, и Нижний Египет захватили гиксосы.

Фараон Секененра Таа II из XVII (Фиванской) династии правил в Древнем Египте приблизительно в 1569-1554 годах до н.э. Династия имеет географическое уточнение потому, что XVIII-XVI веках до н.э. часть Египта находилась во владении гиксосов. Пришельцы выбрали своей столицей город Аварис в дельте Нила. А Югом со столицей в Фивах правили фараоны. Считалось, что во время правления Секененра конфликт с гиксосами перешёл в фазу военных действий, а он сам погиб на поле боя или, возможно, в результате дворцового переворота.

Мумия Секененра Таа II была обнаружена в 1881 году, а в 1886 году её развернул и описал египтолог Гастон Масперо. Именно он отметил следы многочисленных травм на голове и небрежное бальзамирование, сделав вывод о насильственной смерти фараона в возрасте около 40 лет.



Качество мумификации Масперо объяснил спешкой и ненадлежащими условиями вдали от царских мастерских. В 1906 году профессор анатомии Г.Э. Смит подробно описал все замеченные черепные травмы Секененра и упомянул о полном отсутствии ран на других частях тела. Он предположил, что фараон не защищался, а был убит во сне во время дворцового переворота. Кроме того, Смит предположил, каким именно оружием были нанесены раны. Рентгенографическое исследование в 1960-х годах подтвердило заключения предыдущих исследований о нанесенных Секененра травмах.