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Коронавирусные звери

Некоторые млекопитающие дают возможность коронавирусам приобрести новые свойства – среди таких «генетических лабораторий» есть и домашние свиньи.

Коронавирусов на свете есть довольно много, и большинство из них поражает зверей и птиц. Собственно, самые опасные человеческие коронавирусы, SARS-CoV, MERS-CoV и SARS-CoV-2, пришли к нам от животных. Будучи в состоянии жить у нескольких хозяев, они в какой-то момент оказались в человеке. И оказалось, что в нас они могут вполне успешно размножаться, постепенно всё сильнее приспосабливаясь к человеческому организму. При этом, если взять новый коронавирус SARS-CoV-2, способность заражать других животных у него не исчезла. Прошлой осенью мы писали, что SARS-CoV-2 с разным успехом может заражать целый ряд видов млекопитающих, от леопардов и панд до коров, собак и овец.

Коронавирусные звери
(фото: Baloncici / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Но, как мы сказали, коронавирусов много. Можно ли узнать, сколько вообще животных они способны поражать, и насколько стоит бояться того, что от них к нам придут ещё коронавирусы? Это попытались выяснить сотрудники Ливерпульского университета. Они сравнили несколько сотен коронавирусных геномов, принадлежащих 92 видам коронавирусов (многие из видов существуют в нескольких штаммах). Зная одного вирусного хозяина, можно предположить, в ком этот вирус может жить ещё. Очевидно, другой хозяин будет эволюционно близок первому, они оба будут жить примерно в одинаковых условиях и есть примерно одно и то же.

С другой стороны, сравнив гены двух вирусов, можно понять, насколько отличаются их хозяева. В любой группе вирусов есть более близкие и менее близкие виды, и коронавирусы тут не исключение. Два близких коронавируса с большой вероятностью могут заражать один и тот же вид животных. Разумеется, подобный анализ проделывают не вручную, а с помощью изощрённых алгоритмов.

И вот алгоритмы выдали, что у каждого из коронавирусов есть не менее двенадцати хозяев. Для исследования взяли 876 видов зверей, среди которых 185 были известными хозяевами для коронавирусов, а остальные были этим хозяевам близкими родственниками. Оказалось, что каждый из зверей может дать приют не менее пяти видам коронавирусов. Среди животных есть настоящие «суперхозяева»: например, в малайской пальмовой кунице, или мусанге, потенциально могут селиться 32 вида коронавирусов (напомним, что SARS-CoV-2, вызывавший вспышку атипичной пневмонии в начале 2000-х, пришёл к людям от мусанга); летучая мышь большой подковонос способна приютить в себе 67 видов коронавирусов; панголин – 14 видов; в домашних свиньях – 121 вид.

Животные, в которых способны поселиться несколько видов коронавирусов или несколько штаммов одного и того же вида, становятся генетической лабораторией. Если в одну клетку проникнут одновременно несколько разных родственных вирусов, они смогут обменяться генами, и в результате из клетки выйдут вирусные частицы с новыми генетическими наборами и новыми способностями. Одной из новых способностей вполне может стать способность заражать человека.

В статье в Nature Communications говорится, что для нового человеческого коронавируса SARS-CoV-2 потенциальными хозяевами выглядят 126 видов млекопитающих. Среди них есть такие, которые могут стать генетической лабораторией, в частности, в них могут встретиться SARS-CoV-2, с одной стороны, и MERS-CoV и SARS-CoV, с другой. MERS-CoV и SARS-CoV опаснее, чем нынешний SARS-CoV-2; особенно из этой троицы опасен MERS-CoV, вызывающий ближневосточный респираторный синдром: от него умирают более трети заразившихся, однако заразиться им сложно. Но представим, что будет, если MERS-CoV позаимствует гены какого-нибудь родственника и усилит свою заразность.

Авторы работы сумели определить, какие из коронавирусов наиболее склонны при встрече обмениваться генетическим материалом, и кто из зверей может этому особенно поспособствовать. В списке, кроме нескольких летучих мышей, верблюдов и других видов, оказались и домашние свиньи (не зря же в них может жить 121 коронавирус). Разумеется, отсюда не следует, что нужно истребить всех свиней на свете, просто за ними нужно тщательнее следить, тщательнее проверять на коронавирусные инфекции и т. д.

Похожее исследование авторы работы собираются выполнить для коронавирусов и птиц; вероятно, среди пернатых тоже окажутся потенциальные «генетические лаборатории», с большой вероятностью способные породить новые варианты вирусов. Но тут стоит обратить внимание на слово «потенциальные». Новые данные получены с помощью алгоритмов и указывают лишь на возможное развитие событий. Из этих данных вовсе не следует, что каждая попавшаяся вам на пути свинья или летучая мышь доверху нашпигована невиданными коронавирусами, которые только и ждут, чтобы на вас наброситься.

22 февраль 2021 /
Пророчества
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