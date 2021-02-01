На зубах древних африканцев нашли молочные белки.

Все дети легко переваривают молоко – но не все взрослые. С возрастом у некоторых становится мало фермента лактазы, расщепляющего молочный углевод лактозу, и из-за неперевариваемой лактозы могут начаться серьёзные проблемы с кишечником. Симптомы могут быть сильнее или слабее, и кто-то вообще не может выпить ни грамма молока, а кто-то может позволить себе целый стакан.

С другой стороны, многие пьют молоко едва ли не литрами, и ничего. Это потому, что у них в геноме есть мутации, благодаря которым уровень лактазы в организме остаётся высоким даже у взрослых людей. Причём если у жителей Европы такая мутация всего одна, то у африканцев их целых четыре. Любая мутация распространяется в популяции только в том случае, если от неё есть выгода – то есть если она даёт своему владельцу преимущество перед остальными, помогает ему выжить и оставить потомство. (Не очень полезные мутации тоже могут закрепиться в популяции, но эти случаи мы сейчас оставим в стороне.) Если мутации, позволяющие переваривать молоко, давали преимущество, значит, они возникли после того, как люди начали разводить молочный скот.

Сотрудники Института истории человека Общества Макса Планка изучали останки древних африканцев возрастом от 2000 до 6000 лет, найденные на территории Судана и Кении. В зубном камне этих африканцев нашлись молочные белки. Известно, что в Африке люди с очень давних пор занимались разведением коз, коров и овец. Новые данные, опубликованные в Nature Communications, говорят о том, что африканцы разводили скот не только ради мяса, но и ради молока, причём молоко они начали пить как минимум 6000 лет назад. В то время никаких мутаций, позволяющих перерабатывать лактозу, у них ещё не было. То есть люди начали употреблять молоко до того, как научились его переваривать. Впрочем, вряд ли они пили именно молоко. Скорее всего, молочные белки остались на зубах от творога, сыра или ещё какого-нибудь похожего продукта. Дело в том, что при ферментации молока, при молочнокислом брожении количество углеводов в нём сильно уменьшается. Так что творог, сыры и йогурты могут есть даже те, у кого непереносимость лактозы. Впоследствии у жителей Африки появились мутации, позволяющие пить цельное молоко и тем самым расширившие их рацион.

Похожее исследование было опубликовано в PNAS два года назад: в нём шла речь о скотоводах бронзового века из монгольских степей, которые тоже начали употреблять молочные продукты, не имея мутации для расщепления лактозы.