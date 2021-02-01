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Любителей риска выдаёт мозг

В мозге рисковых людей серого вещества чуть меньше, чем у тех, кто рисковать не любит.

Есть люди, которые никогда в жизни не превышали скорость, а есть такие, которым штрафы за превышение приходят пачками. Или возьмём более безобидный пример: есть такие, которые готовы работать на одном месте десятилетиями, даже если их далеко не всё устраивает, а есть другие, которые готовы и работу сменить, и переехать куда-то ради совершенно неизвестных перспектив. Тех и других отличает отношение к риску, и это отношение должно быть видно по тому, как работает их мозг.

Любителей риска выдаёт мозг
(Иллюстрация: olly18 / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Сотрудники Пенсильванского университета, Университета Цюриха и других научных центров проанализировали результаты сканирования мозга более чем 25 тыс. людей, пытаясь найти связь между склонностью к риску и нейроанатомическими особенностями. Склонность к риску оценивали специальными психологическими опросниками. При этом учитывали пол, возраст, право- и леворукость, общий размер мозга, склонность выпивать и т. д. Подобные исследования проводили и раньше, но такой большой объём данных взяли впервые.

В статье в Nature Human Behaviour говорится, что у любителей риска в некоторых зонах мозга было меньше серого вещества. Оно состоит преимущественно из тел нервных клеток и частично из коротких отростков-дендритов. (Белое вещество – это длинные отростки-аксоны, функционирующие как информационные шины, передающие данные между разными областями мозга.)

Уровень серого вещества связан с тем, как мозг обрабатывает сенсорные сигналы, как рассчитывает движения, принимает решения и т. д. У тех, кто был склонен к риску, серого вещества было меньше в миндалевидном теле, гиппокампе и мозжечке. Миндалевидное тело, или амигдала, обрабатывает эмоцим; его до сих пор называют «центром страха», хотя функции миндалевидного тела намного шире. Гиппокамп – один из главных центров памяти. Что до мозжечка, то его опять же долгое время считали ответственным только за чувство равновесия и координацию тела в пространстве, хотя по последним данным он активно участвует в самых что ни на есть высших когнитивных функциях.

Строение мозга во многом зависит от генов, но на него также очень сильно влияет среда. К исследованию добавили ещё почти 300 тыс. людей, у которых сравнили склонность к риску и уже известные особенности серого вещества с геномом. Оказалось, что склонность к риску можно объяснить генами только на 3%. То есть если взять всю разницу в рисковом поведении за 100%, то лишь 3% можно отнести на счёт генетических различий. А «рисковые» различия в сером веществе обуславливаются генами ещё меньше – на 2,2%

Отсюда можно сделать вывод, что все остальные проценты любви к риску и соответствующих изменений в мозге – это результат собственной работы над собой и результат влияния внешней среды. У любви к риску есть как плохая сторона, так и хорошая, но ни в том, ни в другом случае не стоит валить всё на гены – лучше посмотреть вокруг себя и заглянуть себе в душу.

01 февраль 2021 /
Пророчества
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