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Собаки запоминают новые слова с четырёх раз

…правда, для этого у собаки должны быть выдающиеся умственные способности.

Сразу нужно сказать, что с четырёх раз новые слова запоминают только очень одарённые собаки – всем остальным нужна долгая словесная тренировка. Но то, что среди собак попадаются гении, говорит о том, что их интеллект в принципе это позволяет.

Собаки запоминают новые слова с четырёх раз
(фото: derepente / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Сотрудники Будапештского университета занимались с двумя особо одарёнными псами, бордер-колли по кличке Виски и йоркширским терьером Вики Ниной. (В скобках заметим, что в Будапештском университете очень давно и очень плодотворно занимаются собачьим интеллектом; львиная доля наших рассказов о псином уме основана на работах сотрудников Будапештского университета.)

Способность собак выучивать новые слова оценивали двумя способами. Обычная процедура в таких экспериментах такая: собакам показывают несколько игрушек, названия которых они знают, и среди них есть одна, которую они ещё не знают. Дальше собаке несколько раз называют новый предмет (например, её просят принести то знакомую, то незнакомую игрушку), и наблюдают, как быстро она поймёт, чему соответствует новое слово. То есть собака усваивает новое слово методом исключения.

Другой способ – когда хозяин играет с собакой или просто как-то общается с ней, и в ходе общения называет новую игрушку. Тут новое слово выучивается благодаря в большей степени благодаря социальным контактам. Такой способ кажется более естественным – в конце концов, маленькие дети тоже выучивают новые слова, общаясь с родителями и другими людьми вокруг.

В эксперименте в обоих случаях новое слово звучало только четыре раза. Методом исключения ни Виски, ни Вики Нина не сумели так быстро обогатить свой словарный запас. А вот когда они слышали новое слово, играя с хозяином, то обоим псам хватило четырёх раз, чтобы выучить его. Правда, как говорится в статье в Scientific Reports, их памяти хватило всего на 10 минут – потом название новой игрушки быстро забывалось.

Такой же эксперимент поставили с двадцатью другими собаками, но с ними ничего не получилось. Что лишний раз показывает, что способность быстро запоминать новые слова (пусть и на короткий срок) встречается среди собак крайне редко.

Те же исследователи не так давно опубликовали в Royal Society Open Science другую статью, в которой рассказывали, почему собаки в принципе не могут запомнить много слов – оказалось, что их мозг просто не чувствует разницу между похожими словами.

29 январь 2021 /
Пророчества
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