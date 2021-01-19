Когда люди ведут себя, как животные

Живя рядом друг с другом, животные и люди ведут себя похожим образом.

Мы прекрасно знаем, что живые организмы приспосабливаются к той среде, в которой живут. Рыба может жить только в воде, но не на суше, а северному зверю или птице нужна защита от холода – густая шерсть и плотный пух с перьями. Причём среда – это не только климат с географией, это и другие птицы, звери, рыбы, грибы и т. д. Там, где растёт много деревьев с сочными плодами, будет много животных, которые их едят. Там, где деревьев мало, зато много травы на огромных равнинах, будут пастись травоядные антилопы, а на них будут охотиться хищные львы. Всё это понятно, и также понятно то, что среда влияет не только на внешний вид и физиологию, но и на поведение.

Если добавить к животным людей, то ничего не изменится – мы увидим, как люди точно так же подчиняются требованиям среды и ведут себя подобно животным. Правда, речь идёт не о тех, кто живёт в городах или пашет землю на тракторе, а о сообществах, которые считаются более традиционными – охотники и собиратели, которых в современном мире осталось достаточно много.



Сотрудники Бристольского университета, Боннского университета и Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка сравнили поведение людей более чем из трёхсот разных мест на земле. Оказалось, что если среди животных вокруг много хищников, то и люди будут добывать себе еду охотой; если среди животных много таких, которые делают запасы, то и люди будут делать запасы; если животные совершают сезонные миграции, то и люди здесь будут мигрировать в течение года.

Сходство с животными проявляется даже в репродуктивном поведении. Например, в одной человеческой популяции мужчины впервые становятся отцами не раньше, чем им исполнится 30 лет – а в другой популяции распространено раннее отцовство, когда молодым отцам ещё не исполнилось и двадцати. То же самое будет у местных млекопитающих и птиц: в одном случае родители-животные будут в среднем постарше, в другом – помладше.

Если среди животных принято иметь несколько брачных партнёров, то и люди там будут тяготеть к полигамии; если животные проделывают долгий путь, прежде чем находят брачного партнёра, то и люди здесь будут искать себе новую семью далеко от родного дома; и если среди животных пары быстро распадаются, то и среди людей развод будет обычным делом. То же самое касается жизни с родителями, размера социальных групп и иерархии внутри групп: если у животных в группах есть ярко выраженные «альфы», то и у людей будут ярко выраженные вожаки. Полностью результаты исследований опубликованы в Science.

Можно сказать, что сообщества охотников-собирателей живут в «гармонии с природой». Впрочем, это ни о чём не говорит: «гармония», очевидно, может быть такой или этакой, с разводами или без, с поздним браком или с ранним и т. д и т. п. Более адекватный вывод – что люди в той же мере подчиняются факторам среды, что и животные, и что среда накладывает печать даже на сложное социальное поведение. Конечно, по мере того, как человек выучивался разным новым штукам и переселялся в города, влияние прежних факторов среды слабело. Но среда никуда не делась – пусть она и изменилась благодаря нашим усилиям, она по-прежнему во многом определяет наше поведение.