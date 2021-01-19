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Почему кишечный иммунитет начинает бороться с обычной едой

Перенесённые бактериальные инфекции делают кишечный иммунитет подозрительным по отношению к безобидным веществам.

Живот может болеть оттого, что мы съели что-то не то, например, что-то ядовитое. Другая причина – иммунное воспаление в ответ на инфекцию: в кишечник попала патогенная бактерия, и теперь иммунная система пытается её изгнать. Но бывает так, что живот начинает болеть в ответ на совершенно обычную еду, без токсинов и без патогенных бактерий. Это называют синдромом раздражённого кишечника. Он может ограничиваться только болью, но могут возникнуть и другие симптомы, вроде диареи и пр.

Почему кишечный иммунитет начинает бороться с обычной едой
(фото: wstock / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Считается, что причина синдрома раздражённого кишечника в неправильно работающем иммунитете, который начинает реагировать на обычную еду. Но почему он начинает так реагировать? Исследователи из Лёвенского католического университета и других европейских научных центров пишут в Nature, что причиной может быть перенесённая бактериальная инфекция.

В экспериментах мышей заражали патогенной бактерией Citrobacter rodentium, после чего мыши начинали страдать от кишечного расстройства в ответ на обычный яичный белок. Оказалось, что после инфекции мышиный кишечник начинал пропускать вещества, которые он пропускать не должен: пищевые молекулы (тот же яичный белок) проникали под кишечный эпителий, где их встречали иммунные клетки. Те реагировали на это как на угрозу: в крови появлялись антитела к яичному белку, а нервные окончания в кишечной стенке генерировали болевые сигналы.

Антитела против яичного белка были иммуноглобулинами Е (IgE), которые часто называют аллергическими антителами. Если от них тем или иными способом избавлялись, кишечник и его иммунная система не страдали от еды. Наоборот, если уровень IgE искусственно поднимали, то у мышей начинался синдром раздражённого кишечника даже без предварительной инфекции.

Дальнейшие эксперименты показали, что инфекция и яичный белок заставляли тучные клетки кишечной стенки выбрасывать из себя много разных молекул, в том числе и гистамин. Тучные клетки – это класс иммунных клеток, которые сидят рядом с кровеносными сосудами и нервами, участвуя в аллергическом воспалении. Гистамин и другие сигнальные вещества, которые они выделяют, вызывают отёки и повышают чувствительность болевых нейронов.

В другой серии опытов участвовали добровольцы: восемь здоровых людей и двенадцать человек с синдромом раздражённого кишечника. Им прямо в кишечник вводили суспензии глютена, сои, пшеницы, молока. У тех, кто страдал от синдрома раздражённого кишечника, начинались рези и вздутие живота, и у всех у них были признаки иммунной реакции, по крайней мере, на какой-то один продукт. (Среди здоровых такая реакция была только у двух человек.)

У больных с синдромом в два раза чаще, чем у здоровых людей, обнаруживалась бактерия золотистый стафилококк, которая известна умением стимулировать неспецифическую реакцию у Т-клеток. То есть из-за стафилококка иммунитет начинает активно работать, но не против конкретной бактерии, а, так сказать, вообще. Неспецифическая агрессивность иммунитета, очевидно, была причиной того, что в ответ на обычную еду кишечник начинал страдать.

Новые данные не объясняют некоторых особенностей синдрома раздражённого кишечника: например, почему у женщин он случается чаще, чем у мужчин. С другой стороны, сам синдром проявляется по-разному, у кого-то с запорами, у кого-то с диареей и т. д. Наконец, инфекционных кишечных бактерий существует множество, и было бы интересно узнать, какие из них более способствуют синдрому раздражённого кишечника, а какие менее. Но в любом случае уже сейчас можно подумать о том, как лучше успокаивать сбитый с толку иммунитет и на что лучше действовать: на антитела IgE, на тучные клетки или на рецепторы к гистамину.

По материалам Nature.
19 январь 2021 /
Пророчества
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Почему кишечный иммунитет начинает бороться с обычной едой

Почему кишечный иммунитет начинает бороться с обычной едой

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